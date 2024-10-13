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أحمد جودة - القاهرة - كشف الفنان تامر عاشور عن رأيه في تقديم لون الراب والمهرجانات، وذلك تصريحات تلفزيونية على هامش حفله الأخير في الإمارات.

تامر عاشور يكشف عن رأية في أغاني الراب والمهرجانات

وقال تامر عاشور: هذه الأغاني لا تليق علي ومش هعرف أقدمها، ولكن في رأيي أن الراب سيستمر أطول من المهرجانات، لأن به تعب في المزيكا والكلام وطريقة الأداء أكثر من المهرجانات.

خلاف بين حسام حبيب والفنان تامر عاشور

سبق، نشب خلاف بين حسام حبيب والفنان تامر عاشور منذ فترة بسبب بعد دفاع الاخير عن أهل شيرين، ليرد عليه حسام حبيب برد قوي، قائلا: “سمعنا ناس غريبة بتدخل في أمور مش أمورها خالص، ومنهم ناس أشباه فنانين، مفيش فنان بيدي حق لنفسه يدخل في حياة غيره، لأن الفنانين بيبقى عندهم إحساس، وتصريحات شيرين خلت شكلهم مش ظريف خالص

أحدث حفلات تامر عاشور

ومن ناحية اخري، يستعد عاشور لإحياء أكثر من حفل جديد خلال الفترة المقبلة سواء في مصر أو خارجها، ومنها حفله المُقرر يوم 18 أكتوبر بدار الأوبرا المصرية، ضمن فعاليات مهرجان الموسيقى العربية، في دورته الـ 32 والتي تُقام حاليًا.

آخر أعمال تامر عاشور

وكان آخر أعمال تامر عاشور، هي أغنية "وداع وداع" والأغنية من كلمات محمد جشم باشا، وألحان مصطفى إبراهيم، وتوزيع عمرو الخضرى، وميكس ماستر صقر، جيتار مصطفى نصر، حيث حققت الأغنية 2 مليون مشاهدة حتى الآن عبر موقع الفيديوهات "يوتيوب".

كلمات اغنية وداع وداع

جاي بعد ما شفت غيرك قلبي تندم على اللي فات

جاي بتفتح صفحه دابت واترمت في الذكريات

فوق خلاص وبلاها سيره مش هنحيى في اللي مات

وداع وداع وداع مش فضيلك أنا قلبي مات خلاص مش صافيلك

اصله مش خدامك جنابك سلام سلام سلام واستبينا

خلاص مافيش كلام ما علينا قوللي طب ايه اللى جابك

وداع وداع وداع مش فاضيلك

انا قلبي مات خلاص مش صافيلك اصله مش خدام جنابك

أوعى تضمن يوم ولاقي لحد قلبه في مره ساب

كنت عارفك يوم هترجع آه وهتدوق العذاب

ده اللي زيك مش هلومه كان كفاية عليه الغياب