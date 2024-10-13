ياسمين عز: بنشوف قبلات وأحضان في الخطوبة مش من عاداتنا ولا ديننا

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 13 أكتوبر 2024 06:35 مساءً - انتقدت الإعلامية ياسمين عز، القبلات والأحضان في حفلات الخطوبة بين المخطوبين، قائلا: "دلوقتي بنشوف قبلات وأحضان في الخطوبة مش من عاداتنا ولا تقاليدنا ولا ديننا".

القبلات والأحضان في الخطوبة مش من عاداتنا

وأضافت ياسمين عز، مقدمة برنامج كلام الناس، المذاع عبر قناة إم بي سي مصر، مساء اليوم الأحد، أن :" زمان الراجل عشان يلمس ايد خطيبته كان يقولها تعالي نلعب سبت حد، دلوقتي بنشوف قبلات وأحضان في الخطوبة مش من عادتنا ولا تقاليدنا ولا ديننا".ووجهت الإعلامية ياسمين عز، حديثه للفتيات، قائلة :"قراءة الفاتحة كانت أسمها زمان ربط كلام، وكانت تحمل سلام بين المخطوبين، ودلوقتي بنلاقي بوس وأحضان".