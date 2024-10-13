حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 13 أكتوبر 2024 03:32 مساءً - عمر كمال يطلب فتوى من الأزهر حول مصدر أمواله: هل هي حلال أم حرام؟.. نشر الفنان عمر كمال مقطع فيديو على تيك توك يطالب فيه مؤسسة الأزهر بإصدار فتوى لتوضيح ما إذا كانت الأموال التي يجنيها من الغناء وتطبيقات التواصل الاجتماعي تعتبر حلالًا أم حرامًا. جاء هذا الطلب بعد تعرضه لهجوم من البعض الذين شككوا في قبول أعماله الخيرية بدعوى أن أمواله غير مشروعة.

موقفه من الأعمال الخيرية

في الفيديو، أوضح كمال أنه لا يسعى للشهرة أو جذب الانتباه من خلال أعمال الخير، مشيرًا إلى أنه يقوم بتلك الأعمال سرًا لأنه يعتقد أن الله يكافئ الأعمال السرية أكثر من العلنية. وأضاف: "علاقتي بربنا كويسة، وربنا كرمني بسببه".

الضغوط النفسية والهجوم عليه

عبر عمر كمال عن استيائه من الهجوم النفسي الذي يتعرض له بسبب التشكيك في مصدر أمواله، مؤكدًا أنه يساهم في مساعدة عدد كبير من الأشخاص، من بينهم أفراد فرقته الموسيقية وأسرهم، بالإضافة إلى أشخاص يحتاجون للعلاج والمساعدات المالية. وتساءل كمال: "هل الأموال التي أستخدمها لمساعدة الآخرين تعتبر حرامًا؟"

نداء للأزهر

ختامًا، دعا عمر كمال مشايخ الأزهر إلى توضيح موقفهم والرد على تساؤلاته حول مصدر أمواله، موضحًا أنه إذا كانت أمواله حرامًا فهو على استعداد للتوقف عن أعماله الخيرية، ولكن حتى يحصل على إجابة واضحة فهو سيستمر في مساعدة المحتاجين.