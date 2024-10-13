نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر غدا.. وزارة الثقافة تدشن فعاليات مهرجان "أهالينا" بالقاهرة ضمن مبادرة "بداية" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

تدشن وزارة الثقافة، في الرابعة مساء غد الاثنين، فعاليات مهرجان "أهالينا"، بقصر ثقافة المطرية بالقاهرة، برعاية الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة، وضمن برنامج الوزارة بالمبادرة الرئاسية بداية جديدة لبناء الإنسان، ويقدم خلالها برنامج متنوع أعدته الهيئة العامة لقصور الثقافة، بإشراف الكاتب محمد ناصف، نائب رئيس الهيئة، تستمر فعالياته حتى 16 أكتوبر الحالي.

فعاليات مهرجان "أهالينا"



يتضمن البرنامج عددا من الفعاليات منها لقاءات تثقيفية، ومناقشة كتب، وجلسة بحثية يقدمها الدكتور محمد أمين عبد الصمد، ومعرض للكتاب يضم أحدث إصدارات الهيئة بأسعار مخفضة للجمهور.

الورش الفنية

كما تشهد الفعاليات تنفيذ عدد من الورش الفنية والحرفية منها تعليم فن الكورشيه، الأوريجامي، أساسيات الطباعة، ومشغولات يدوية بالخرز والجلد، وغيرها، هذا بالإضافة إلى باقة من العروض الفنية تقدمها فرق: كورال روض الفرج لذوي الاحتياجات الخاصة، القاهرة للموسيقى العربية، والقاهرة للإنشاد الديني.

تنفذ الفعاليات بإشراف إقليم القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، برئاسة لاميس الشرنوبي، وفرع ثقافة القاهرة، برئاسة د. ابتهال العسلي، ضمن برنامج حافل أعدته هيئة قصور الثقافة خلال الشهر الحالي بالقاهرة والمحافظات، يشهد فعاليات متنوعة من بينها أنشطة مبادرة بداية، وقوافل حياة كريمة والمشروع الثقافي بمناطق الإسكان بديل العشوائيات وأنشطة المكتبات وذوي الهمم بجانب اللقاءات الثقافية والأمسيات الشعرية ومناقشات الكتب بنوادي الأدب، ومراكز الموهوبين وجولات أتوبيس الفن الجميل، بخلاف البرنامج الخاص بالذكرى الحادية والخمسين لنصر أكتوبر المجيد.