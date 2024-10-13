نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الثقافة تطلق برنامج "مصر جميلة" المجاني على مسرح 23 يوليو بالمحلة ضمن مبادرة "بداية" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أطلقت وزارة الثقافة فعاليات برنامج "مصر جميلة" المجاني لاكتشاف ورعاية الموهوبين من أبناء المحافظات، أمس السبت على بمسرح 23 يوليو بالمحلة، وتنظمه الهيئة العامة لقصور الثقافة بإشراف الكاتب محمد ناصف، نائب رئيس الهيئة، وبالتعاون مع مديرية التربية والتعليم بمحافظة الغربية.

أبرز الورش

أقيمت فعاليات اليوم الأول وسط إقبال كبير من الطلبة والطالبات من المراحل التعليمية المختلفة على الورش بحضور الفنانة جيهان مبارك التي قامت بتوزيع نماذج وأفكار على المتدربين لإظهار موهبتهم، مع الاستعانة بالألوان الخشب والشمع في التصميمات الناتجة من الطلاب.

هذا وقدم المخرج المسرحي عبد الرحمن سالم تدريبات على التركيز وقراءة لغة الجسد والتمرين على الاستماع والتفاعل مع حركة الشريك، ونبرات الصوت المختلفة والتدريب على أغنية "الحاوي" للشاعر أحمد فؤاد نجم، بأداءات تمثيلية مختلفة.

من جهتها، قدمت الفنانة رانيا حداد، ورشة الديكوباج وشرحت للمتدربين كيفية استخدام خامات بسيطة للحصول على لوحات فنية مميزة، وقامت بالتدريب العملي مع المتدربين.

برنامج "مصر جميلة"

برنامج "مصر جميلة" تقدمه الإدارة العامة لرعاية المواهب برئاسة المخرج محمد صابر، التابعة للإدارة المركزية للشئون الثقافية، برئاسة الشاعر د. مسعود شومان، بالتعاون مع إقليم غرب ووسط الدلتا الثقافي برئاسة أحمد درويش، وفرع ثقافة الغربية، بإشراف وائل شاهين.