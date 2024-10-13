أحمد جودة - القاهرة - عمر كمال يطلب فتوى من الأزهر حول أمواله: هل أوقف أعمال الخير؟

عمر كمال يطلب فتوى من الأزهر حول أمواله: هل أوقف أعمال الخير؟.. عمر كمال يطالب الأزهر بتوضيح حكم أمواله ويعبر عن معاناته النفسية من الانتقادات.

عمر كمال يطلب فتوى من الأزهر حول أمواله: هل أوقف أعمال الخير؟

ونشر الفنان عمر كمال مقطع فيديو على تطبيق تيك توك يوجه فيه طلبًا إلى الأزهر للحصول على فتوى حول مصدر أمواله، هل هي حلال أم حرام، وذلك بعدما تعرض لهجوم من البعض الذين شككوا في قبول أعماله الخيرية بسبب أموالهم التي وصفوها بـ "الحرام".

وأكد عمر كمال في الفيديو أنه لم يسعَ أبدًا للظهور أو لتحقيق الشهرة من خلال أعمال الخير التي يقوم بها، قائلًا: "أنا مقتنع أن الخير في السر ربنا بيكرم عليه أكثر من العلن". وأضاف أنه يشعر بالإرهاق النفسي بسبب الانتقادات المتكررة، ويطالب برد من الأزهر ليوضح موقفه.

عبر كمال عن استيائه من الهجوم عليه رغم مساعدته للعديد من المحتاجين، حيث يدعم فرقته المكونة من 50 إلى 60 شخصًا، بالإضافة إلى أسرته والأشخاص الذين يحتاجون للعلاج. وأوضح أنه يقوم بالعديد من الأعمال الخيرية بصمت، ولكنه يشعر بالضغوط النفسية من اتهامات الناس بأن أمواله غير مقبولة.

وطالب كمال في نهاية الفيديو بتوضيح من الأزهر حول حكم الأموال التي يحصل عليها من عمله كمطرب، مؤكدًا أنه إذا كان في خطأ، فسيتوقف عن أعمال الخير تمامًا.