نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شيماء سيف تتصدر التريند بسبب خسارة وزنها في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تصدرت الفنانة الفنانة شيماء سيف التريند من قِبل رواد مواقع التواصل الإجتماعي في الساعات القليلة الماضية وذلك بعدما شاركت الفنانة شيماء سيف جمهورها ومتابعيها مقطع ڤيديو جديد لها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والڤيديوهات الشهير إنستجرام، وظهرت وهى تفقد جزء كبير من وزنها.

شيماء سيف

إطلالة شيماء سيف

حرصت الفنانة شيماء سيف في إطلالتها الحديثة على إرتداء فستان قصير باللون الفوشيا وكانت تقوم بالرقص على أغنية دب دب للفنان أحمد سعد.

تعليقات الجمهور على ڤيديو شيماء سيف



وإنهالت تعليقات الجمهور على مقطع الڤيديو الذي قامت بنشره الفنانة شيماء سيف وقد لاحظ جمهورها خسارة وزنها، وإليكم بعض من تعليقات الجمهور: "يا سلام على الرشاقة والجمال كنتي قمر وبقيتي قمرين يا شوشو إستمري على الدايت حبيبتي"، "حقيقي أكلتي الجو بحلاوتك يا شوشو"، "إنتي جميلة في كل حالاتك".

أحدث أعمال الفنانة شيماء سيف

يشار أن آخر الأعمال الدرامية التي شاركت فيها الفنانة شيماء سيف هو مسلسل بعنوان "فراولة" والذي تم عرضه في موسم دراما رمضان لهذا العام الحالي 2024، وهو من بطولة الفنانة نيللي كريم وعدد آخر من النجوم، وقدمت شيماء سيف ضمن أحداث مسلسل فراولة شخصية "سامية" وهو مسلسل درامي تدور أحداثه في إطار لايت كوميدي.

أبطال مسلسل فراولة



شارك في بطولة مسلسل فراولة كوكبة من نجوم ونجمات الفن المصري على رأسهم الفنانة نيللي كريم، شيماء سيف، أحمد فهيم، علا رشدي، صدقي صخر، وآخرين من النجوم، والمسلسل من تأليف محمد سليمان عبد المالك وإخراج محمد علي.