نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تعرف على تفاصيل أغنية "سكر مصر" لـ شذى في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تستعد الفنانة شذى لطرح أغنية جديدة الأيام المقبلة تحمل اسم "سكر مصر"، والأغنية من كلمات وألحان محمود هلال، توزيع شيندي خليل.



آخر أعمال شذى

والجدير بالذكر أن آخر أعمال شذى أغنية "ناجحة"، والتي حازت على إعجاب الجمهور، والأغنية من كلمات محمود كلازا، وألحان كريم نيازي، وتوزيع أحمد عبد السلام، والبوستر تصوير عماد قاسم.



كلمات أغنية ناجحة



وجاءت كلمات الاغنيه كالتالي: شافني صغيرة علشان بكبر

والناس بتقول إن أنا ناجحة

مستكثر على قلبي الفرحة

وابتدا ينكر قيمتي ويجرح

بكلام زي السم بيوجع



شافني ضعيفة وتايهة وخايفة

ساذجة ومن الصعب تكون حاجة

نجحاتي دي كلها كذابة

كان شاطر جدا في القسوة

ولا كان بيحس ولا بيسمع



كان بيصنفني إني أنا تافهة

أضعف إنسانة في يوم شافها

كان يستنى الفرحة تزورني

علشان يستهتر بوجودها

الناس بتقول إني جميلة



لكن عنده قليلة الحيلة

الله لا يسامحك على وجعي

وأيامك ربنا ما يعودها

الله لا يسامحك على وجعي

وأيامك ربنا ما يعودها



قال في ألأول ده فخور بيّ ونجاحي ده هيكون له علامة

إتقلبت ليه فيلم دراما لما ضمني الحال تبدل



وماشوفتش غير عكس الآية

إبتدا يملي شروطه عليّ ويضايق لو يوم مبسوطة

كانت بايخة أوي الحدوتة ده بدل ما يكون سندي وظهري



كان بيحط بإيده نهاية

كان بيصنفني إني أنا تافهة

أضعف إنسانة في يوم شافها

كان يستنى الفرحة تزورني

علشان يستهتر بوجودها



الناس بتقول إني جميلة

لكن عنده قليلة الحيلة

الله لا يسامحك على وجعي

وأيامك ربنا ما يعودها

الله لا يسامحك على وجعي

وأيامك ربنا ما يعودها