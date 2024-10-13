نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تعرف على آخر التطورات الصحية لـ إيمي سمير غانم في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف الفنان حسن الرداد عن آخر التطورات الصحية لزوجته الفنانة إيمي سمير غانم، بعدما تعرضت مؤخرََا لوعكة صحية بسبب إصابتها بحساسية شديدة في الصدر وخضعت لجلسات الأكسجين.

تفاصيل حالة إيمي سمير غانم الصحية



علق حسن الرداد عن حالة زوجته ايمي في تصريحات صحفية له قائلاََ "هي لسه تعبانة شوية وبتخضع للعلاج، بقالها فترة ادعو لها أنها تبقي كويسة إن شاء الله".

آخر تعاون بين حسن الرداد وايمي سمير غانم



وكان آخر أعمال الثنائي حسن الرداد وإيمي سمير غانم هي مسرحية تلفزيون، الذي كانت ضمن فعاليات الدورة الثانية من مهرجان العلمين الجديدة، دارت أحداثها في إطار اجتماعي كوميدي، حول زوجين يجدان تلفزيون سحري في طرد مرسل لهما، وفجأة يظهران في داخله ويتنقلان بين قنواته بكل أحداثه وتفاصيله، وشارك بجانب حسن وإيمي في بطولة المسرحية أوس أوس، سليمان عيد، بدرية طلبة، ومحمود حافظ، ومن تأليف أحمد سعد والي وإبراهيم صابر ومحمد خطاب والإخراج لـ محمد الصغير.