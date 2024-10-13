نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر محمد منير يستعد لطرح ألبومه الجديد.. تعرف على التفاصيل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستعد الفنان الكبير محمد منير لإصدار ألبومه الجديد الذي ينتظره عشاقه بفارغ الصبر، ويتضمن الألبوم مجموعة من الأغاني الجديدة التي تعكس أسلوبه الفريد وتمزج بين الألوان الموسيقية المختلفة، يأتي هذا الإصدار بعد فترة من الغياب، مما زاد من شغف الجمهور لمتابعة أحدث أعماله.



ويتكون ألبوم الكينج من 8 أغنيات، وتم تصوير تصوير 4 منها، ويتم خلال الفترة الحالية تصوير الـ 4 أغنيات الأخرى، استعدادًا لطرحها.

تكريم محمد منير من مهرجان الموسيقى العربية



وفي سياق آخر، تم تكريم الفنان محمد منير من مهرجان الموسيقى العربية وتسلم الموسيقار فتحي سلامة، الدرع التكريمي نيابة عن محمد منير، حيث شارك الأول مع منير في العديد من الأعمال الناجحة وأشرف على توزيعات موسيقية لأبرز أغانيه، وألقى كلمة أعرب فيها عن شرفه بتسلم التكريم بالنيابة عن الكينج، مؤكدًا أن غيابه جاء لأسباب شخصية، وأنه يوجه تحية كبيرة لجمهوره ولإدارة المهرجان.



آخر أعمال محمد منير

والجدير بالذكر أن اخر أعمال الفنان محمد منير أغنية يا فلسطين، والتي حازت على إعجاب الجمهور في الوطن العربي.

