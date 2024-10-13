نبيلة عبيد تتصدر تريند "جوجل"..فما القصة؟

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أحمد جودة - القاهرة - تصدر اسم الفنانة نبيلة عبيد، تريند محرك البحث الشهير "جوجل"، خلال الساعات القليلة الماضية، وذلك بعدما كشفت عن سبب غيابها لفترة طويلة عن الساحة الفنية، وجاء ذلك من خلال لقائها مع برنامج "et بالعربي".

وقالت "نبيلة":"مفيش إحسان عبد القدوس مفيش وحيد حامد، مفيش الكتاب الكبار محمود أبو زيد مصطفى محرم، هما دول اللي كانت أعمالي القوية جدا جدا من خلالهم، الأجيال الجديدة ممكن تكون مش بتكتب ليا بتكتب للأجيال الجديدة، أنا اللي كان بيكتبلي الأجيال اللي رحلت، لكن أنا أتمنى أشتغل مع الأجيال الجديدة بس تكون شخصية جيدة".

نبيلة عبيد



نبيلة عبيد





بدأت نبيلة عبيد مسيرتها الفنية في عام 1961 بفيلم «ما فيش تفاهم»، ثم بعد ذلك تلاها مشاركتها في أعمال أخرى مثل «رابعة العدوية» و«زوجة من باريس» و«خطيب ماما» و«المماليك» وغيرهم من الأعمال.



وشاركت في فيلم «كنوز» في عام 1966، ومسلسل «العبقري» ومسرحية «الطرطور»، لم تقتصر مسيرتها الفنية على السينما، بل شملت أيضًا التلفزيون والمسرح، وأدت أدوارًا متنوعة ونالت إعجاب الجماهير.