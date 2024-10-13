أحمد جودة - القاهرة - "برغم القانون": تطورات مثيرة في الحلقة 21

"برغم القانون": تطورات مثيرة في الحلقة 21.. ينتظر عشاق الدراما المصرية عرض الحلقة 21 من مسلسل "برغم القانون"، التي تعد بالكثير من المفاجآت. حيث تجسد شخصية ليلى، التي تؤديها إيمان العاصي، لحظات مثيرة عندما تذهب إلى سجن أكرم، الذي يلعب دوره محمد القس، لتوجيه رسائل انتقامية بعد سجنه بتهمة الاحتيال. في الوقت نفسه، يسعى المحامي شعبان، الذي يجسد دوره إيهاب فهمي، جاهدًا لإيجاد وسيلة لإخراج أكرم من السجن، مما يزيد من حدة التوتر والأحداث.

إيمان العاصي ترد على الشائعات

"برغم القانون": تطورات مثيرة في الحلقة 21

في تصريحات حديثة، نفت الفنانة إيمان العاصي الشائعات التي ربطت بين أحداث المسلسل وقصتها الشخصية. ووصفت الشائعة بأنها "سخيفة"، مشيرة إلى أن ما تردد عن حياتها هو مجرد ادعاءات أطلقتها مدونة عبر الإنترنت. وعلقت على ذلك قائلة: "أنا لم أتعرض للخداع من قبل زوجي، وعلاقتنا كانت واضحة. ما يقال عن حياتي الشخصية لا يمت للواقع بصلة". كما أعربت عن أسفها لما تسببت به هذه الشائعات في أذى لمشاعر ابنتها، التي كانت شاهدة على تلك المعلومات المضللة.

مقارنة "برغم القانون" مع "تحت الوصاية"

عند الحديث عن أعمال الدراما المصرية، تم طرح مقارنة بين "برغم القانون" ومسلسل "تحت الوصاية" الذي تقوم ببطولته منى زكي. وأكدت إيمان العاصي أن كلا العملين يتمتعان بشخصية مميزة خاصة بهما، ولا يمكن اختزالهما في قالب واحد. وأشارت إلى أن المشاهد قد يجد بعض أوجه التشابه، مثل الأوضاع الاجتماعية أو الملابس، إلا أن روح القصة وطريقة السرد تختلف تمامًا. وأعربت عن ثقتها بأن المشاهدين سيتفهمون الاختلافات بين العملين بعد عرض المزيد من الحلقات.

وتتسارع الأحداث في "برغم القانون"، حيث تتكشف المزيد من الأسرار، وتتجلى شخصية ليلى من خلال موقفها من أكرم. ومع نفي العاصي للتشابه بين حياتها والمسلسل، يبقى السؤال الأبرز: كيف ستتطور الأحداث، وما هي التحديات المقبلة لشخصيات المسلسل في ظل الضغوط الاجتماعية والنفسية؟