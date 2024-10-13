أحمد جودة - القاهرة - إيمان العاصي ترد على شائعات تشابه حياتها الشخصية مع أحداث برغم القانون

إيمان العاصي ترد على شائعات تشابه حياتها الشخصية مع أحداث برغم القانون.. تنتظر الجماهير عرض الحلقة 21 من مسلسل "برغم القانون"، حيث تستمر الأحداث بتصاعد سريع. في هذه الحلقة، تذهب ليلى، التي تؤدي دورها إيمان العاصي، إلى السجن لزيارة أكرم (محمد القس) لتشفي غليلها بعد أن تم سجنه في قضية نصب، بينما يسعى المحامي شعبان (إيهاب فهمي) لإيجاد حل للإفراج عنه.

إيمان العاصي ترد على شائعات تشابه حياتها الشخصية مع أحداث برغم القانون

وفي تصريح حديث، نفت إيمان العاصي أي صلة بين أحداث المسلسل وحياتها الشخصية، بعد انتشار شائعات تربط بينهما. وقالت إن الشائعة جاءت من بلوجر معروفة تستغل متابعيها وتدعي أن المسلسل يعكس قصة حياتها، مؤكدة أن والد ابنتها ليس نصابًا ولم يستغلها بأي شكل. وأضافت أنها انفصلت عن زوجها بعد مشكلات بينهما، رافضة تلك الادعاءات.

العاصي عبرت عن انزعاجها من تأثر ابنتها بهذه الشائعات، خاصة بعد أن شاهدت فيديو البلوجر وهي في طريقها إلى المدرسة. كما أعربت عن أملها في أن يتخذ الشخص الذي تم ذكره في الشائعة الإجراءات القانونية المناسبة.

وعند المقارنة بين مسلسل "برغم القانون" ومسلسل "تحت الوصاية" الذي قدمته الفنانة منى زكي، أوضحت العاصي أن التشابه بينهما يتعلق فقط ببعض الجوانب الاجتماعية، مثل تصوير العملين في مناطق ساحلية وظهور شخصيات محجبة. لكنها أكدت أن العملين مختلفان تمامًا في المضمون.