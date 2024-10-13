نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خاص | ميشيل ميلاد يكشف لـ دوت الخليج الفني عن أصعب مشهد له في "بنسيون دلال" وشخصيته في "6 شهور" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - التقت كاميرا “دوت الخليج الفني” بالفنان ميشيل ميلاد في العرض الخاص لفيلم بنسيون دلال.



وكشف ميشيل في تصريح خاص لـ دوت الخليج الفني عن تفاصيل شخصيته في بنسيون دلال قائلًا: "بنسيون دلال فيلم كوميدي جميل فيه مجموعة كبيرة من النجوم المحبوبين لدى الجمهور، ويارب ينال إعجاب الناس ".



وعن أصعب مشهد واجه في الفيلم أضاف:" مشهدي مع نسرين أمين ودون حرق للفيلم، كنت مفروض بتعذب فيه ومتعلق بشكل ما وفجأة الصاروخ مسك في التيشيرت وكنت هولع في اللوكيشن".



وبالتعليق على وقت عرض الفيلم قال:" المنتج المظبوط بيبيع نفسه في اي وقت، لأن في منتجات فنية الناس بتفتكرها مش هتنجح علشان نزلت في وقت مش طبيعي ينزل فيه عمل فني ومع ذلك بتنجح جدًا، لأن المنتج نفسه بيفرض نفسه على الناس ".

أما عن تفاصيل شخصيته في مسلسل 6 شهور:" بقدم في المسلسل شخصية مروان صاحب نور النبوي في الشركة اللي بيشتغل فيها وإن شاء الله تكون شخصية لطيفة وتنال إعجاب الناس، وسبب حماسي للمسلسل فكرة أنه بيناقش مجال real estate وهو تاتشي أو ي دلوقتي ".

أحداث فيلم بنسيون دلال



وتدور أحداثه حول سيد الجدع الذي يقرر أن يخدع أبناءه الخمسة ويبيع البنسيون الذي يشاركونه في ملكيته بأوراق مزورة مدعيًا أن سيسافر للقاء المستثمرين. أثناء غيابه يحاول أحد أبناءه "مجاهد" الذي يدير البنسيون أن يقيم حفلة غنائية في البنسيون لتحقيق مكسب يثير إعجاب الأب. في نفس الوقت يحاول الإبن "عادل" المطرب أن يدعو منتج مهم لسماعه وهو يغني. أما الإبنة "عايدة" الناشطة النسوية فتقوم بدعوة عدد من أصدقاءها ومتابعيها لتصوير فيلم عن التحرش. كذلك يستضيف الإبن "عصام" المتشدد دينيا أمير جماعته ومعه شخص غامض في البنسيون. كل ذلك يحدث بينما يحاول الإبن "باستاردو" سرقة البنك المجاور للبنسيون من خلال نفق قام بحفره في بدروم البنسيون. لكن تتشابك الخطوط وتتعقد بسبب مفاجأة غير متوقعة للجميع.





أبطال فيلم بنسيون دلال

فيلم بنسيون دلال من تأليف شادي الرملي وحسين نيازي وإخراج شادى الرملي ومن بطولة بيومي فؤاد، عمر مصطفى متولي، محمود حافظ، وليد فواز، محمد رضوان، طاهر أبو ليلة، إبرام سمير، خالد سرحان، أمجد الحجار، جيهان خيري، ألحان المهدي، إسراء رخا، ميشيل ميلاد، يوسف إسماعيل، أمجد عابد، أسامة عبد الله، سلمى المحجوبية، غادة طلعت وضيفة الشرف نسرين أمين.