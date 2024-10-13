انت الأن تتابع خبر مها أحمد تثير الجدل وتوضح حقيقة زواج مجدي كامل من ثانية والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أثارت الفنانة المصرية مها أحمد موجة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي بعد تصريحها الذي ألمحت فيه إلى أن زوجها، الفنان مجدي كامل، متواجد عند زوجته الثانية. ولكن مها سارعت لتوضيح الأمر، مؤكدة أن التصريح كان مجرد مزاح مع إحدى متابعاتها خلال بث مباشر.



وأوضحت مها أحمد في تصريحاتها قائلة: "كنت أمزح مع إحدى المتابعات التي سألتني مرارًا عن مجدي، فرددت ضاحكة بأنه عند زوجته الثانية، وقلت مازحة إني سمحت له بالزواج من أربع نساء". وأضافت أنها فوجئت بتداول هذه المزحة كخبر جاد على العديد من صفحات التواصل الاجتماعي والمواقع الإخبارية.



وأكدت مها أن علاقتها بزوجها مجدي كامل جيدة، وأن ما تردد حول زواجه بامرأة أخرى لا أساس له من الصحة.



وفي سياق آخر، دافعت مها أحمد عن ظهورها المتكرر على تطبيق "تيك توك" وطلبها الهدايا من المتابعين، مشددة على أنها لن تتوقف عن الظهور طالما تحقق منه دخلًا ماديًا .