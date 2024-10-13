انت الأن تتابع خبر المخرج محمد سامي يحتفل بعيد ميلاد زوجته مي عمر والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - شارك المخرج المصري محمد سامي متابعيه عبر حسابه على موقع "إنستغرام" احتفاله بعيد ميلاد زوجته الفنانة مي عمر. نشر سامي صورة تجمعه بزوجته، مرفقة بتعليق كتب فيه: "كل سنة وأنتِ طيبة يا أش أش"، لترد عليه مي عمر قائلة: "شكرًا يا حبيبي" مع إضافة رمز القلب.



وفي سياق آخر، يواصل محمد سامي تصوير مسلسل "إش إش"، المقرر عرضه ضمن السباق الرمضاني لعام 2025، وتشارك في بطولته مي عمر إلى جانب عدد من النجوم، بينهم ماجد المصري، هالة صدقي، شيماء سيف، وإدوارد. المسلسل من تأليف وإخراج محمد سامي.



إلى جانب ذلك، يستعد سامي أيضًا لإخراج مسلسل "سيد الناس" الذي سيعرض خلال رمضان المقبل، ويشارك في بطولته عمرو سعد وإلهام شاهين.



يُذكر أن محمد سامي وزوجته مي عمر تعرضا لحادث سير في سبتمبر الماضي أثناء عودتهما من حفل توزيع جوائز "دير جيست" لعام 2024. ورغم تهشم سيارتهما جراء الحادث، لم يصب أي منهما بأذى .