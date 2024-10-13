شاهد.. مي عمر تلفت الأنظار بإطلالة جذابة بمهرجان ملتقى نجم العرب

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 13 أكتوبر 2024 08:26 صباحاً - شاركت الفنانة مي عمر صوراً لها بإطلالة من حفل توزيع جوائز مهرجان ملتقى نجم العرب في دورته السابعة، الذي أقيم في أحد الفنادق الكبرى بالقاهرة، وجمع كوكبة من أبرز نجوم الفن والإعلام في أجواء مميزة.

وظهرت بإطلالة لفتت الأنظار وبفستان أبيض وأسود يميل إلى الكلاسيك وطويل ويبرز جمال قوامها ووضعت ميكاب غامقاً يحدد ملامح وجها ويبرز جمالها وأحمر شفاه يتناسب مع إطلالتها الجذابة.

ولم تتكلف مي عمر بوضع الكثير من الإكسسوارات، واكتفت بوضع قرط بسيط لإكمال اللوك.