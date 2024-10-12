نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بمسلسلين في رمضان.. ياسمين رئيس تعيش حالة من النشاط الفني في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تعيش الفنانة ياسمين رئيس الفترة الحالية، حالة من النشاط الفني الملحوظ على المستويين السينمائي والدرامي.

مسلسل ياسمين رئيس في الأوف سيزون

تستأنف ياسمين تصوير مسلسلها الجديد رقم سري، وهو الجزء الثاني من مسلسل صوت وصورة الذي عُرض في العام الماضي، ومن المقرر عرضه ضمن أعمال دراما الأوف سيزون.

والعمل يدور في إطار اجتماعي تشويقي، يناقش عالم الـ AI وتدخله في العديد من المجالات منها البنوك، حيث يتناول عمليات النصب والاحتيال على العديد من المواطنين من خلال خاصية الـ AI، وذلك بشكل مختلف لم يتم تقديمه في الأعمال الفنية من قبل، ويشارك بجانب ياسمين رئيس في بطولته، صدقى صخر، عمرو وهبة، نادين، أحمد الرافعي، رامي الطمباري، ومروة عيد، ومن تأليف محمد سليمان عبد المالك وإخراج محمود عبد التواب توبة.

مشاركة ياسمين رئيس في رمضان 2025

قررت خوض ماراثون موسم دراما رمضان المقبل 2025 بمسلسل جديد يحمل اسم "قتل اختياري"، وتدور أحداث المسلسل عن الأمهات اللاتي يعانين مع أطفالهن المصابون بمتلازمة داون، تأليف محمد السوري، وجاري الاتفاق على كافة تفاصيله والتعاقد مع باقي أبطاله خلال هذه الفترة.

ياسمين رئيس في جودر 2

كما تنتظر ياسمين رئيس عرض مسلسل جودر 2 مع ياسر جلال في موسم رمضان المقبل، وذلك بعد النجاح الملحوظ للعمل وقت عرض الجزء الأول منه في رمضان الماضي، ويدور في إطار فانتازي تشويقي، ومن تأليف أنور عبد المغيث وإخراج إسلام خيري.

ياسمين رئيس في السينما

وفي السينما، تنتظر ياسمين رئيس عرض فيلمها الفستان الأبيض قريبًا ضمن فعاليات الدورة السابعة من مهرجان الجونة السينمائي، والمقرر انعقادها في الفترة من 24 أكتوبر الجاري حتى 1 نوفمبر المقبل.

والفيلم يدور في إطار اجتماعي لايت رومانسي، من بطولة ياسمين رئيس، أحمد خالد صالح، أسماء جلال، ميمي جمال، سلوى محمد علي، ولبنى ونس، ومن تأليف وإخراج جيلان عوف.

كما بدأت ياسمين رئيس خلال الفترة الماضية تصوير فيلم الهنا اللي أنا فيه والذي تشارك في بطولته مع كريم محمود عبدالعزيز ودينا الشربيني، ويدور في إطار اجتماعي كوميدي، يضم حاتم صلاح ومريم محمود الجندي، مع عدد من ضيوف الشرف، والفيلم من تأليف أيمن بهجت قمر، إخراج خالد مرعي، وإنتاج زيد كردي وأحمد بدوي وجابي خوري.