نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر هاشتاج "أنغام في مصر" يتصدر محركات البحث في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تصدر هاشتاج أنغام في مصر تريند محركات البحث وخاصة منصة اكس، وذلك بالتزامن مع حفل أنغام في المتحف الكبير الذي أقيم ليلته الأولى أمس، وتفاعل جمهور ومحبي أنغام مع الهاشتاج بشكل كبير ومحبيها.

في سحر خاص وأجواء أسطورية شهدها حفل الثنائي الموسيقار هاني فرحات والفنانة أنغام يطلق عليه كامل الأوصاف لأنه يجمع بين الثنائي الغنائي الأكثر تأثيرا هذا العام انغام وفرحات وفي المكان الذي يضم الآثار الفرعونية التي تحظى بمتابعة العالم منذ آلاف السنين وقبل افتتاحه التاريخي.

أنغام



ولذلك أقامت الشركة المتحدة واحد من أهم وأقوى الحفلات، شهد الحفل إقبالا جماهيريا استثنائيا حيث نفذت التذاكر فور طرحها مما دفع الشركة المتحدة وللمرة الأولى إقامة حفلين متتاليين وجاء الحفل مبهرا وسط تفاعل كبير من الجمهور.



حيث قدمت أنغام أغاني ألبومها الأخير الذي حقق نجاحا كبيرا واستمر الموسيقار هاني فرحات في تقديم إبداعه الموسيقى الذي زاد الحفل بهجة وتألق.

نجاح أنغام والموسيقار هاني فرحات يتزايد حفلا بعد آخر وهو ما ظهر جليا في حفل اليوم حيث ظهرت أنغام في أفضل حالاتها وظل الجمهور يردد الاغاني معها مما أسعدها بشكل كبير وظلت تداعب الجمهور طوال الحفل.

أنغام

تصريحات هاني فرحات:



من ناحيته قال الموسيقار هاني فرحات كالعادة جاء استقبال الجمهور لنا أكثر من رائع وتفاعلهم مع كل كوبليه وكل تفاصيل الحفل جعلنا نقدم أفضل ما لدينا لإمتاع جمهور أنغام الذي يعشق موسيقاها وصوتها الساحر المميز

وأكد أن حفل السبت لن يقل أبدا في مستواه عن حفل اليوم وأنهما في سبيل ذلك بذلا مجهودا كبيرا لكنه لا يساوي شئ أمام سعادة الجمهور وتقديم ما يليق به.

آخر أعمال أنغام:

وكانت صوت مصر أنغام قد أطلقت 12 كليبا لاغاني البوم "تيجي نسيب" تم تصويرها بطريقة الـ فيجيوليزر، المستحدث مؤخرًا والمتبع لنجوم الأغنية عالميًا والذي يعتمد كليا على أداء النجم مفردًا لاداء القصة الدرامية للكليب.



وتحمل النجمة الكبيرة أنغام على عاتقها طوال مشوارها الفنى تمثيلها لواجهة مصر وقوتها الناعمه وتعد امتدادا لريادة أم الدنيا للفن الطربى الأصيل.