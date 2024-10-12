وليد فواز للفجر الفني: أدهشني رد فعل الجمهور على "برغم القانون" وأتمنى المشاركة في عمل مسرحي كوميدي

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أحمد جودة - القاهرة - وليد فواز للفجر الفني: أحب منافسة نفسي وبرغم القانون كان تحدي بالنسبة ليا

تحمست لتقديم شخصية ياسر لكي أنافس نفسي.

أدهشني رد فعل الجمهور علي مسلسل ‘برغم القانون’.

شادي عبدالسلام لديه حس فني ورؤية جيدة للأعمال.

أنجذب لـ أدوار الشر لإنه ا تستفز الجمهور.

لا أري أن التمثيل لا يؤثر علي الحياة الخاصة.

استطاع وليد فواز أن يقدم أدوارا مميزة ومختلفة خلال السنوات الماضية، وشارك بأكثر من شخصية خلال أعماله المختلفة، إذ تألق في دراما رمضان الماضي بشخصية رباح في مسلسل حق عرب، كما شهد نفس الموسم تألقه بمسلسل جودر حينما لعب دور شقيق ياسر جلال، ليواصل تألقه ويتصدر التريند الفترة الماضية ويصبح حديث السوشيال ميديا بعدما تألق في مسلسل برغم القانون بشخصية ياسر الموظف البخيل الذي يقوم ببعض التصرفات التي تؤدي إلى أذى الآخرين، وحاور دوت الخليج الفني الفنان وليد فواز ليكشف لنا طريقة تحضيره للشخصية وأحدث أعماله، وإليكم نص الحوار..

س: ما الذي حمسك لشخصية ياسر في "برغم القانون"؟

تحمست لتقديم شخصية ياسر لعدة أسباب منها أنه لدي قناعة دائما انني لا اتنافس مع أحد بل اتنافس مع وليد فواز فقط وكل شخصية أنا بلعبها بتلاقي صدي مع الجميع والمشاهد بيحبها وكما يصفها البعض بـ أدوار الشر أو شرير الشاشة كما يقال من البعض، ومن الأدوار القوية التي علقت في أذهان الجمهور وأطلق عليه البعض لقب "الشخصية التوكسيك أو السامه" كان دور عبد الغني في مسلسل "صوت وصورة"، لذلك عندما طرحت عليا شخصية ياسر تحمست لتقديم الدور وقولت أنها لو عرضت علي أى ممثل أخر ممكن تكون شبه شخصية هو قدمها من قبل والحقيقية أن الرهان الأكبر وحماسي للدور انني اريد أن أؤدي شخصية مختلفه تماما عن باقي أدواري التي قدمتها من قبل والحمدالله شخصية ياسر نجحت وتفوقت عن عدة أدوار قدمتها في الشر مثل شخصية رباح في حق عرب وشخصية عبدالغني ومعتمد في دون مسلسل ذكر أسماء ولذلك أنا أحب أن منافسة نفسي وضرب رقم قياسي وتحقيق بطولات لنفسي كـ وليد فواز.

س: كيف تجهزت لشخصية ياسر في مسلسل برغم القانون؟ وما العصوبات التي وجهتك؟

عادة ما اتجهز لكل شخصية أقدمها بطريقة مختلفه وكما يقول البعض أنها "سر الصنعه" ويأتي ذلك من خلال الخبرة وطريقتي في الأداء وهذه أشياء صعب شرحها والكشف عنها ولكن عندما طرحت عليا الشخصيه فهمتها وتكيفت مع صفاتها وعيشت جوها ومن وجهه نظري أفضل تحضير لأي عمل يأتي من خلال فهم الورق وما وراء السطور وفهم ما يريده المخرج وهذا ما يجعل العمل ينجح، وعندما قرأت الشخصية حسيت أنه فيها قبول وصفات حبيت أن أقدمها مثل صفة البخيل وهذا كان بالنسبة ليا صعب في أن أقدم شخصية البخيل بطريقة مختلفه عن ذا قبل، والعب الدور بطريقه وليد فواز وأضيف عليها نكهه مختلفه، ومن أسباب وصولي لنجاح الدور هو اتباع المخرج شادي عبدالسلام.

س: بعد نجاح دورك في مسلسل" برغم القانون"، كيف قبلت ردود أفعال الجمهور؟

قبلت ردودد أفعال الجمهور بكل فرحه وسعادة، وحمدت الله كثيرا علي هذا النجاح، وحب الجمهور كرم ونعمه من الله، ورد فعل المشاهدين أدهشني لأنه حصل في الحلقات الأولي رغم أن الطبيعي يحصل هذا بعد خمس أو ست حلقات ولكن حصلت ضجه علي الدور من أول ظهور ليا في الحلقات الأولي، وأنا ممتن لذلك وسعيد بهذا النجاح الصافي دون اى مؤثرات.

س: بعد تقديمك لعدة أدوار في الشر، فهل تخاوف من تكرار شخصية بها عناصر سلبية تستفز الجمهور؟

لم يكن لدي أى تخاوف من الدخول في تجربة وتحدي جديد مثل شخصية ياسر، وليس هناك شئ يسمي شخصيات متشابها وأنا لا أؤمن بذلك لأن كل شخصية لها مفرداتها وسياقها وظروفها وعناصر كثيره تجعلها مختلفه، ونجاح الدور بيفرق حسب الممثل وشاطرته بجانب المخرج وكفاءته.

س: بماذا اختلف شادي عبد السلام عن اى مخرج اخري عملت معه؟

شادي عبدالسلام لديه حس فني ورؤية جيدة للاعمال ودمة خفيف وليه دور كبير في رسم ونجاح شخصية ياسر وبخله وحقيقي انا ممتن له واتبسط بالعمل معه جدا.

س: ما الذي يجذبك لدوار الشر؟

أنجذب لـ أدوار الشر لإنه تعتبر لذيذة واسبيسي وحراقه وتستفز الجمهور، واستطاع ان أقدم فيها كامل مجهودي.

س: ما هي المعايير التي تختار عليها أعمالك الفنية؟

المعايير ببسطة تتلخص في اختيار مخرج الذي يلخص القصة وهو رب العمل كما يقال عليه، ثم اختيار الورق المكتوب بطريقة جيده انا راجل محترف التمثيل ولما بيجلي دور بيستفزني بعمله لأني بكون عارف إنه هيفيد الجمهور، وايضا المدير الفني وشركه الإنتاج.

س: حضرتك بتشارك في أكثر من عمل الفترة الحالية.. فكيف تفصل بينهم في وقت واحد؟

يأتي ذلك من خلال الخبرة وحسب شخصية كل ممثل، لا استطع ان اعبر عن ذلك ببعض الكلمات لان ذلك يطول الشرح فيه وهذا هو عمل الممثل وانا شاطر في مهنتي وكل شخص يبدع في ما يحبه.

س: بعد نجاح مسلسل "برغم القانون ".. كيف كان التعاون بينك وبين الفنانة إيمان العاصي؟

إيمان العاصي شخصية لذيذة ومرحة جدا ولديها طاقة إيجابية في اللوكيشن واستمتعت بالعمل معها لأنها إنسانه متعاونه ومجتهده وكانت تجربة وتحدي لذيذ.

س: أيهما تفضل مسلسلات المنصات ام مسلسلات التلفزيون؟

أنا أحب الأثنين معا لان القصة لا تختلف في المنصات أو التلفزيون ولكن تختلف في كيفية سرد القصة وكتابة الورق والتجربة ممتعه ام لا.

س: من وجهة نظرك ما الذي يجب التركيز عليه في الدراما؟

يجب علينا أن نركز علي كل شئ يحبه الجمهور أو تجذب انتباه ونتناول قصص حقيقية ونقدم فن ليس مبتذل ونناقش مشكلات من المجتمع ونسعي لما هو جديد وجذاب.

س: مهنة التمثيل صعبة وتأخذ من مشاعر الفنان وحياته الخاصة.. حدثنا عن هذا؟

في بداية الأمر عندما كان لم يكن للفنان خبرة حياتيه أو مهنية يجد صعوبة في التخلص من الشخصيات الذي يجسدها ويجد نفسه متجه بفكره وعقله مع كل شخصية ويتعايش معها وذلك يؤثر عليه في التعامل مع الأخرين لكن بعدما يصبح للفنان خبرة ونضج فني بيكتشف أن التمثيل عبارة عن مهنة مثل أى مهنة أخري يبذل مجهود بكل إخلاص في وقت العمل، وعندما تنتهي تفصل وجدانك عن الشخصيه التي تجسدها في العمل وتبدا ان تتعامل بطبيعتك مع الأخرين ومن وجهه نظري لا أري ان التمثيل لا يؤثر علي الحياة الخاصة واستطع ان افصل حياتي الخاصة عن شغلي.

س: هل ممكن نشوفك في عمل مسرحي قريب؟

لا أعلم ولكن أتمني ذلك، ولكن ليس لدي وقت حاليا للاتجاة للمسرح لاني مرتبط بعدة أعمال فنية، ولكن إذا طرح عليا ورق مسرحي جيد ومجهز ويناسب مواعيدي آمال ان اشارك في عمل مسرحي واتمني أن يكون كوميدي.

س: هل توجد أعمال جديدة تحضر لها في الفترة المقبلة ؟

اشارك حاليا في عدة أعمال حيث يعرض حاليا فيلم بنسيون دلال، واوصل حاليا تصوير مسلسل "جودر 2"، وانتظر عرض فيلم "سر عودة طاقية الاخفاء"، فيلم الدشاش مع سامح عبد العزيز ومحمد سعد.