نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أحمد عز يدخل عالم المنصات بمسلسل 10 حلقات في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستعد الفنان أحمد عز لدخول عالم المنصات لأول مرة من خلال عمل درامي كوميدي ينتمي لنوعية الـ 10 حلقات، وجارى الاتفاق على باقي تفاصيل العمل والتعاقد مع باقي الفريق لبدء التصوير ويكون جاهز للعرض في موسم الأوف سيزون على أحد المنصات.

أحمد عز



وفي سياق آخر يعيش أحمد عز حالة من النشاط الفني حيث من المقرر أن ينتهي من تصوير فيلمه "فرقة الموت" في منتصف شهر نوفمبر المقبل ليكون جاهز للعرض مطلع العام القادم.



تأليف صلاح الجهيني وإخراج أحمد نادر جلال والذي يشارك فيه كل من منة شلبي، أمينة خليل، محمود حميدة، بيومي فؤاد، فريدة سيف النصر، سماح أنور وآخرين.

تفاصيل فيلم فرقة الموت:

ويذكر أن فيلم فرقة الموت تدور أحداثه في فترة الأربعينيات ويقوم أحمد عز بدور ضابط يتم اختياره لتكوين فرقة قاتلة لمحاربة تجار المخدرات في خط الصعيد. المثير في الفيلم هو مواجهة أحمد عز مع الفنان آسر ياسين، والتي تعد نقطة تحول مهمة في القصة. الفيلم يقدم قصة أكشن مشوقة ويعتبر الثالث على التوالي الذي يقوم فيه أحمد عز بالعمل في فترة زمنية قديمة غير معاصرة.

آخر أعمال أحمد عز:



ويذكر أن آخر أعمال أحمد عز هو فيلم "ولاد رزق الجزء الثالث"، الفيلم من تأليف صلاح الجهيني، إخراج طارق العريان، وبطولة أحمد عز، عمرو يوسف، آسر ياسين، محمد ممدوح، كريم قاسم، علي صبحي، نسرين أمين، وسيد رجب.

ويأتي الجزء الثالث من العمل بشكل مختلف عن الجزأين السابقين، حيث يشهد دعم من هيئة الترفيه السعودية، برئاسة المستشار تركي آل الشيخ، ويحظى الفيلم بحملات دعائية ضخمة واهتمام إعلامي كبير، خاصة بعد الإعلان عن ميزانيته الإنتاجية الضخمة التي وصلت إلى 8 ملايين دولار، مما يعد رقمًا ضخمًا بالنسبة لإنتاج فيلم عربي.