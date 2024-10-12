نهال عنبر: "البلوجر اللي عاوز يمثل يدفع كتير"

القاهرة - محمد ابراهيم - عبرت الفنانة نهال عنبر عضو مجلس إدارة نقابة المهن التمثيلية عن رأيها في أزمة تمثيل البلوجرز

وقالت نهال عنبر في تصريحات صحفية لها: "البلوجرز اللي عايزين يمثلوا يدفعوا ويفيد النقابة والمنتج اللي عاوز تصريح يدفع مبلغ كبير للنقابة وده يفيد الزملاء في العلاج والتزامات النقابة".

رأي نهال عنبر في تمثيل البلوجر



وأكدت نهال عنبر أيضًا خلال اللقاء أن الموهبة مهمة أيضًا لكن إذا استمرت المطالبات بدخولهم عالم التمثيل لا بد أن يكون ذلك مقابل تصريح رسمي من نقابة المهن التمثيلية.



ومن جانبه عبر الفنان أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية أن القانون هو الضابط الوحيد لهذه القضية قائلًا: "أي حد حقه يمثل لكن لازم رخصة من النقابة وتصريح بذلك زي أي حد حقه يسوق لكن هل أقدر أسوق من غير رخصة قانونية".



كما عبر الفنان محمد عز عن رأيه في القضية قائلًا "الموهبة بالنسبة لي أهم شيء لأن لو تحدينا المواهب واليوتيوبر مثلا اللي عاوز يمثل كنا هنخسر أحمد أمين وأكرم حسني لأنهم بدأوا على اليوتيوب".



أما الفنان محمد رياض أكد أن الدراسة والثقافة أهم سلاح لأي بلوجر قبل دخوله عالم التمثيل.



أزمة فيلم أوراق التاروت

يذكر أنه كانت نقابة المهن التمثيلية قد أوقفت تصريح عرض فيلم "أوراق التاروت" وذلك بسبب وجود بلوجر ضمن أبطال العمل، إعمالًا للقرار السابق الذي أصدرته النقابة بعدم التصريح بتمثيل البلوجر في المسلسلات والأفلام.