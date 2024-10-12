أوكا يخطف الأنظار في حفل غنائي ضخم بمدينة الرحاب بإطلالة غير تقليدية

القاهرة - محمد ابراهيم -

شهدت مدينة الرحاب مساء أمس الجمعة حفلًا غنائيًا ضخمًا في أحد الأماكن الكبرى، أحيته مجموعة من أبرز نجوم الغناء، وعلى رأسهم مطرب المهرجانات الشهير أوكا، الذي أشعل الأجواء بحضوره المميز وأدائه الاستثنائي.

شاركت في الحفل النجمة روبي التي خطفت الأنظار كعادتها، فيما اختتم الحفل النجم رامي صبري بأداء مجموعة من أشهر أغانيه التي لاقت تفاعلًا كبيرًا من الجماهير.

إطلالة أوكا الفريدة تخطف الأنظار

ظهر أوكا في الحفل بإطلالة غير تقليدية أثارت إعجاب الجمهور، حيث ارتدى بدلة سوداء مميزة من تصميم "كالوشا"، ما أضاف له طابعًا فريدًا ومميزًا. لفتت هذه الإطلالة الأنظار وجعلت منه محور اهتمام الحضور، الذين تفاعلوا مع أدائه وحضوره على المسرح.

أداء غنائي حماسي من أوكا

قدم أوكا خلال الحفل مجموعة من أغانيه الشهيرة التي تفاعل معها الجمهور بشكل كبير، منها "شارع الغرام"، "دلع بنات"، و"شحنة شبرقة".

وقد استهل دخوله إلى المسرح بأغنيته الشهيرة "1991"، مما أضفى على الحفل جوًا من الحماس والتشويق.

أوكا

أوكا يشارك لحظات الحفل مع متابعيه على إنستجرام

عقب الحفل، حرص أوكا على مشاركة جمهوره ومتابعيه عبر حسابه الرسمي على موقع "إنستجرام" مجموعة من الصور والفيديوهات التي وثقت لحظات الحفل وأجوائه المميزة. هذه المنشورات لاقت تفاعلًا واسعًا من المتابعين الذين عبروا عن إعجابهم بأدائه وأغانيه.

أغنية جديدة تجمع أوكا ومي كساب

يذكر أن أوكا طرح مؤخرًا أغنية جديدة بعنوان "آه يا دماغي" بالتعاون مع زوجته الفنانة مي كساب. الأغنية متاحة الآن على قناته الرسمية على موقع "يوتيوب" وجميع منصات الموسيقى، وقد لاقت الأغنية إشادة كبيرة من الجمهور وحصدت عددًا كبيرًا من المشاهدات في وقت قصير.