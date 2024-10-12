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أحمد جودة - القاهرة - مع اقتراب موعد عرض مسلسل "وتر حساس"، الذي تتصدر بطولته النجمة صبا مبارك، يتزايد ترقب الجمهور لمعرفة تفاصيل العمل وأدوار الشخصيات المحورية فيه.

ومع الكشف أدوار النجوم المشاركين، برزت الفنانة هيدي كرم كشخصية محورية تثير العديد من التساؤلات حول دورها في المسلسل.

تفاصيل شخصية هيدي كرم في مسلسل "وتر حساس"

تلعب هيدي كرم دور صديقة صبا مبارك، وهي تعمل في مركز التجميل الذي تملكه صبا ضمن أحداث المسلسل.

ومع بداية الحلقات، ستظهر العلاقة بين الشخصيتين، لكن يبقى السؤال: هل ستكون هيدي حليفة حقيقية لصبا، أم ستتخذ دور الخصم الذي يعكر صفو حياتها؟ كما تعكس الدراما المعاصرة، غالبًا ما نشهد تصاعد التوتر بين الأصدقاء في الأعمال الفنية، وهذا ما قد يحمله المسلسل من تطورات درامية.

تطورات العلاقة بين هيدي وصبا

من المتوقع أن يشهد مسلسل "وتر حساس" تطورات كبيرة في العلاقة بين الشخصيتين، حيث سيتأثر مسار الأحداث بعدد من المفاجآت التي تكشفها الحلقات، مما سيزيد من إثارة العمل ويعزز جاذبيته لدى المشاهدين.

موعد عرض مسلسل "وتر حساس"

ينطلق عرض مسلسل "وتر حساس" يوم 27 أكتوبر على قنوات "أون" في إطار دراما "الأوف سيزون" لموسم الشتاء. كما سيكون المسلسل متاحًا للمشاهدة على منصة "واتش ات" الرقمية، مما يوسع قاعدة المشاهدين ويعزز فرص نجاحه المتوقع.

وبحسب التوقعات، سيحقق المسلسل نسب مشاهدة عالية نظرًا للأسماء الكبيرة المشاركة فيه والقضايا الاجتماعية والعاطفية التي يتناولها.

ملامح البوستر الرسمي

تم إطلاق البوستر الرسمي للمسلسل، حيث ظهرت صبا مبارك ممسكة بيد محمد علاء، مع ظهور إنجي المقدم في الخلفية. من الواضح أن المسلسل سيعالج عدة قضايا اجتماعية وعاطفية، ما يضيف عمقًا للقصة ويزيد من تشويق الجمهور لمتابعة الحلقات.

تصريحات مثيرة للجدل من هيدي كرم

في الفترة الماضية، أثارت هيدي كرم الجدل بعد تصريحاتها في أحد البرامج التلفزيونية حيث قالت: "أنا ببوس ابني وبحضنه، لكن في الأماكن العامة بحضن فيه، والناس بتبصلي بنظرات مستغربة".

كما أشارت إلى أنها توقفت عن التعبير عن مشاعرها العلنية تجاه ابنها في الأماكن العامة بسبب ردود الفعل، موضحة أن المجتمع ليس معتادًا على هذه السلوكيات.

هيدي كرم والدفاع عن حريتها الشخصية

إلى جانب ذلك، كانت تصريحات هيدي عن زواجها المحتمل من ديانة أخرى قد أثارت ردود فعل واسعة، حيث أكدت أنها حرة في اتخاذ قرارات حياتها الشخصية، وقالت: "دي حياتي الشخصية ومحدش ليه دعوة.. طول ما أنا ملتزمة بالقانون، يبقى مفيش حد يتدخل".