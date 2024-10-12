نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر احتفالات بساحة أبو الحجاج في ذكرى نصر أكتوبر ضمن أنشطة قصور الثقافة بالأقصر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تواصل وزارة الثقافة احتفالاتها بالذكرى الحادية والخمسين لنصر أكتوبر المجيد بجميع المحافظات، ضمن أنشطة مكثفة تقدمها الهيئة العامة لقصور الثقافة، بإشراف الكاتب محمد ناصف، نائب رئيس الهيئة.

أمسية شهداء أكتوبر

ونظم قصر ثقافة الأقصر احتفالية بساحة أبو الحجاج تضمنت معرضا فنيا يضم بعض الصور الفوتوغرافية التي توثق أحداث الحرب وفرحة الانتصار تنفيذ أخصائي الفنون التشكيلية بالقصر، وقدمت أمسية شعرية بعنوان "شهداء أكتوبر" للشاعر سيد صدقي، وقصائد "أنا ابن مصر، رجعت من نص الطريق" للشاعر شعبان شلبي، "صورة، يا سمسمية" للشاعر يحيى سمير.

خير أجناد الأرض

كما عقدت محاضرة بعنوان "خير أجناد الأرض"، وفى الختام قدمت فرقة الأقصر للموسيقى العربية مجموعة من الأغانى الوطنية ومنها "احلف بسماها، تعيشى يا بلدي، بسم الله، هنحب مين غيرها، يا أغلى اسم في الوجود، وأنت ماشي في سينا حاسب" وذلك بحضور عدد غفير من أهالي الأقصر.

ملحمة أكتوبر غيرت الواقع وشكلت المستقبل

واستمرار لأنشطة إقليم جنوب الصعيد الثقافي برئاسة عماد فتحي، نظم قصر ثقافة الطود قافلة ثقافية بنجع الطويل للاحتفال بذكرى النصر، واستهلت فعاليات الحفل بمحاضرة بعنوان "ملحمة أكتوبر غيرت الواقع وشكلت المستقبل" ألقاها محمد عبد الموجود أخصائي ثقافي تحدث بها عن نتائج حرب أكتوبر وما أحدثته من تغييرات على الساحتين الإقليمية والدولية وما تبعها من مفاوضات السلام، أعقبها فقرة اكتشاف المواهب بالقرية، ومسابقة ثقافية ومعلومات عامة عن حرب أكتوبر أدارها محمد محمود، بجانب أمسية شعرية وقصيدة "أنا الشهيد، في الجنة" للشاعر ناجي فؤاد، قصيدة "أكتوبر شهر النصر" للشاعر عبد الغفور عبد الله، واختتم الحفل بفقرة تواشيح دينية للشيخ شعبان محمد وفرقته، وتكريم أبطال أكتوبر.

أمسية علم مصر

وأعد فرع ثقافة الأقصر برئاسة حسين النوبي، أمسية بقصر ثقافة حوض الرمال بعنوان "علم مصر" ألقتها إيمان علي، ونفذت ورشة فنون تشكيلية رسم وتلوين علم مصر باستخدام الألوان الفلومستر وألوان الخشب نفذتها بسنت سيد، وكذلك نفذت ورشة فنية عن "انتصارات حرب أكتوبر" نفذتها فاطمة عبد الكريم ببيت ثقافة الأقالتة.

وضمن فعاليات المبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الإنسان" قدمت فرقة النمسا للإنشاد الديني وفرقة الأقصر للموسيقى العربية بقيادة المايسترو أشرف محمد شبيب، عددا من الأغاني منها "بسم الله، كوكتيل الوطنى، يا بهجة الروح، صلوا على نور النبي، بهية، الطير المسافر، ليالينا، يا مسافر وحدك، تلات سلامات" بحضور لجنة تقييم واعتماد المتابعة الفنية لفرق إقليم جنوب الصعيد الثقافي المشكلة من قبل الإدارة العامة للموسيقى بحضور عماد فتحي رئيس الإقليم، د. وليد الشهاوي مدير عام الإدارة.

