نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر محمد منير يكشف سبب غيابه عن تكريمه في مهرجان الموسيقى العربية ويطمئن جمهوره على حالته الصحية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف الفنان الكبير محمد منير عن سبب غيابه عن حضور حفل تكريمه في مهرجان الموسيقى العربية، حيث كان من المقرر تكريمه في المهرجان الذي يعد من أعرق الفعاليات الموسيقية في مصر والعالم العربي.

جاء ذلك من خلال حسابه على منصة "إكس"، أوضح منير السبب الحقيقي وراء غيابه، كما طمأن جمهوره على حالته الصحية بعد فترة العلاج التي قضاها في فرنسا.

شكر وتقدير لوزارة الثقافة

بدأ محمد منير رسالته بتقديم شكره العميق لوزارة الثقافة المصرية على تكريمه في مهرجان الموسيقى العربية، مشيرًا إلى فخره الكبير بهذه الجائزة العريقة. وقال: "أشكر وزراة ثقافة بلدي مصر على هذا التكريم الغالي من مهرجان الموسيقى العربية، أحد أقدم وأعرق المهرجانات".

كما لم ينسَ منير أن يوجه الشكر إلى كل من ساهموا في مسيرته الفنية، مشيرًا إلى أنهم أبطال خلف الكواليس وكانوا جزءًا لا يتجزأ من نجاحه.

وأكد لجمهوره أنه يعتبرهم السر وراء كل نجاح حققه، قائلًا: "لجمهوري الحبيب من المحيط إلى الخليج، فأنتم سر النجاح".

السبب وراء غياب منير عن حفل التكريم

وفي توضيحه لسبب غيابه عن الحفل، قال محمد منير: "أعتذر عن عدم الحضور بسبب التزامات تحضير بعض الأغاني التي أعمل عليها حاليًا، والتي أتمنى أن تنال إعجابكم".

وأضاف أنه كلف الموسيقار العالمي فتحي سلامة، الذي يعتبره رفيق دربه الفني والحاصل على جائزة الغرامي العالمية، باستلام الجائزة نيابةً عنه، وأشار إلى أن سلامة هو قائد فرقته الموسيقية في الوقت الحالي.

تطورات الحالة الصحية لمحمد منير

وعلى صعيد آخر، تحدث محمد منير عن حالته الصحية بعد العلاج الذي خضع له في فرنسا، حيث كان قد أثار غيابه عن التكريم تساؤلات عديدة حول صحته. وفي مقابلة مع الإعلامية سهير جودة، طمأن "الكينج" جمهوره قائلًا: "أنا بخير وزي الجن".

وأكد أن حب الموسيقى هو ما يدفعه دائمًا إلى الاستمرار، قائلًا: "مفيش قوة تبعدني عن المزيكا، حتى لو كانت قوة جمالية".

حياة منير اليومية وحبه للموسيقى

وفي حديثه عن حياته الشخصية، أضاف منير تعليقًا طريفًا عن حبه للموسيقى قائلًا: "الجملة الموسيقية تجذبني أكثر من امرأة جميلة"، مشيرًا إلى مدى ارتباطه الشديد بالموسيقى في حياته اليومية. كما تحدث عن علاقته بحيواناته الأليفة قائلًا: "عندي 4 كلاب بعتبرهم ولادي، مونسيني في البيت غير المزيكا، وبيناموا على المزيكا".

بهذا التصريح، يطمئن محمد منير جمهوره على وضعه الصحي ويؤكد لهم أن غيابه عن التكريم كان فقط بسبب التزامات فنية، بينما يستمر في تقديم أعماله الفنية التي ينتظرها عشاقه بشغف.