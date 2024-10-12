20 ألف شخص يشاركون رامي صبري في حفل استثنائي

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أحمد جودة - القاهرة -

في حفل جماهيري استثنائي، تألق النجم رامي صبري وسط حضور تجاوز الـ 20 ألف شخص، حيث أبدع في تقديم مجموعة من أغانيه الشهيرة التي أشعلت المسرح وأثارت تفاعل الحاضرين.

الحفل، الذي نظمته الجامعة المصرية الصينية، كان فرصة لجمهور رامي للاستمتاع بأدائه المميز الذي امتزج مع عروض الألعاب النارية المبهرة، ليكون واحدًا من أبرز الحفلات الفنية في الموسم.

بدأ الحفل الجامعي بفقرات دي جي متنوعة قدمها دي جي "مارتن"، الذي أشعل الأجواء وتفاعل معه الجمهور بشكل كبير.

تلا ذلك صعود مطرب المهرجانات أوكا الذي قدم فقرة ناجحة ومليئة بالحماس، ثم جاء دور الراثر أبو الأنوار وعازفة الساكس رحمة حسن لإضفاء لمسة فنية مميزة قبل ظهور النجوم الرئيسيين للحفل.

عروض الألعاب النارية.. إبهار واستمتاع



تميز الحفل بعروض استثنائية للألعاب النارية قدمها مصمم الألعاب النارية أحمد جمال، والتي لاقت تفاعلًا كبيرًا من الجمهور.

استمرت العروض لمدة 15 دقيقة متواصلة، وشكلت جزءًا مميزًا من الحفل، مما أضفى أجواء مبهرة واستثنائية غير معتادة في مثل هذه الفعاليات الجامعية.

رامي صبري يشعل الحفل بأغانيه المميزة



صعد النجم رامي صبري إلى المسرح وسط ترحيب جماهيري كبير، وبدأ بأداء مجموعة من أغانيه الشهيرة مثل "فيها إيه" و"بعترفلك".

استمر في إمتاع الجمهور بأغانيه المعروفة مثل "بقولك ايه تعالي"، "كله عادي"، و"بتوحشني"، ليختتم فقرته بأغنيته الشهيرة "غالي".

رامي صبري

روبي تحتفل بعيد ميلادها وسط تفاعل كبير



اختتمت النجمة روبي الحفل بفقرة مليئة بالطاقة والحماس، حيث احتفلت بعيد ميلادها على المسرح بمفاجأة من المنظمين والجمهور، الذين أهدوها تورتة احتفالية.

قدمت روبي مجموعة من أغانيها الشهيرة، مثل "هوبا" و"ليه بيداري"، وتفاعل الجمهور بشكل كبير مع أغانيها حتى ختام الحفل.

روبي

حضور كثيف يزيد الحماس



تجاوز عدد الحضور 20 ألف شخص، الذين تفاعلوا مع الفقرات الفنية على مدار اليوم، حيث استمر الحفل حتى الساعات الأولى من صباح اليوم.