نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر روبي تتألق في حفل جماهيري ضخم وتفاجئ جمهورها بعيد ميلادها في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أحيت النجمة روبي حفلًا غنائيًا ضخمًا خلال الساعات الأولى من صباح اليوم، وسط حضور جماهيري غفير بحديقة "فاميلي بارك". توافد الآلاف من محبيها للاستمتاع بأدائها المميز، حيث قدّمت مجموعة من أغنياتها الشهيرة التي أشعلت أجواء الحفل حتى الساعات الأولى من الصباح.

الجمهور يحتفل بعيد ميلاد روبي

وسط الحفل، فاجأ جمهور روبي نجمتهم بالاحتفال بعيد ميلادها على خشبة المسرح، ما أضفى جوًا من الفرح والمرح.

عبّرت روبي عن شكرها وامتنانها للجمهور، وأضافت مازحة: "أنا عندي 27 سنة"، مما أثار الضحك والتفاعل من الحاضرين.

كما التقطت صورًا مع التورتة التي أحضرها الجمهور، وكانت مكوّنة من ثلاث طوابق وعليها صور روبي.

أداء مميز وتفاعل كبير

روبي قدمت خلال الحفل مجموعة من أغنياتها القديمة والجديدة التي رقص معها الجمهور بشكل حماسي طوال الحفل.

عبّرت عن سعادتها بتفاعل الجمهور، وشكرته على استمرار دعمه وتشجيعه،كما قامت بالرد على بعض نداءات الجمهور التي تضمنت كلمات إعجاب وطلبات أغاني خلال الحفل.

أغنية "السنبلاوين" تتصدر مواقع التواصل الاجتماعي

حققت أغنية "السنبلاوين" من فيلم "عصابة الماكس"، التي تؤديها روبي، انتشارًا واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي منذ طرحها مؤخرًا. الأغنية من كلمات وألحان محمد رحيم وتوزيع عمرو الخضري، وتُعد ضمن الأغاني الصيفية التي تطلقها روبي على مدار الموسم.

كلمات أغنية "السنبلاوين"

تقول كلمات الأغنية:

"100 فل و100 ياسمين على أهل السنبلاوين

أنا روحت وجيت حبيت حنيت في السنبلاوين

ده عليهم خفة دم تنسي الهم...".

الأغنية لاقت رواجًا كبيرًا بين الجمهور، ما يعكس نجاح روبي المستمر وقدرتها على تقديم أعمال فنية قريبة من قلوب معجبيها.

فيلم "عصابة الماكس" وأبطاله

نجوم الفيلم

فيلم "عصابة الماكس" الذي تشارك فيه روبي يضم نخبة من الفنانين أبرزهم أحمد فهمي، لبلبة، أوس أوس، وحاتم صلاح.

كما شهد الفيلم ظهور عدد من ضيوف الشرف مثل أحمد السقا وهشام ماجد. الفيلم من تأليف أمجد الشرقاوي وفادي أبو السعود، وإخراج حسام سليمان، وإنتاج هشام عبد الخالق.

هذا الفيلم يعدّ أحد الأعمال المنتظرة في السينما المصرية ويُتوقع له نجاح كبير بفضل طاقم العمل المتميز والمواهب الفنية التي يضمها.