نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بعد تصدرها الترند... تعرف على عدد زيجات نادية الجندي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تصدرت اسم النجمة نادية الجندي تريند محركات بحث جوجل، نظرًا لظهورها مؤخرًا بإطلالات شبابية بألوان فاتحة وزاهية، حيث تحرص دومًا على الظهور بإطلالات متنوعة ومشاركة صورها عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

ويرصد دوت الخليج الفني في هذا التقرير عن عدد زيجات نادية الجندي.



بداية مشوارها الفني



بدأت نادية محمد عبد السلام الجندي، مشوارها الفني عام 1958 من فيلم "جميلة" مع الفنانة ماجدة، والفنان رشدي أباظة، والفنان أحمد مظهر من إخراج يوسف شاهين عن ثورة الجزائر، أي أنها عملت بمجال التمثيل منذ 63 عاما.



زيجات نادية الجندي



تزوجت الفنانة نادية الجندي مرتين، الأولى من الفنان عماد حمدي وأنجبت منه ابنها الوحيد هشام، ثم

كانت الزيجة الثانية لنادية الجندي، من المنتج محمد مختار، الذي عمل في السلك الدبلوماسي قبل لقائه بها، وأخبرها برغبته في دخول مجال الإنتاج السينمائي، وعرض عليها رواية "الباطنية" وعُرض الفيلم عام 1980.

لم يكن الفيلم الأخير الذي أنتجه مختار لنادية الجندي، بل أنتج لها "وكالة البلح" عام 1982، وأثمر هذا التعاون عن الإعلان عن شراكة حياتية، إذ جرى الزواج بينهما في منتصف الثمانينيات وانفصلا بعد زواج استمر 20 عامًا.

آخر أعمال نادية الجندي

والجدير بالذكر أن آخر أعمال نادية الجندي مسلسل سكر زيادة، والذي حاز على إعجاب الجمهور.