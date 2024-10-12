نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بعد تصدرها الترند... تعرف على أسعار تذاكر حفل أنغام الليلة الثانية في المتحف المصري الكبير في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تصدر اسم النجمة أنغام تريند محرك البحث جوجل، فور ظهورها بالليلة الأولى من حفل ليالي مصر بالمتحف المصري الكبير.

ومن جانبه، أعلن الموقع الرسمي للحفل عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك تفاصيل الحفل الإضافي للفنانة أنغام في المتحف المصري الكبير بعد نفاد تذاكر الحفل الأول، الذي أقيم مساء أمس الجمعة، بقيادة المايسترو هاني فرحات، وشهد عدد كبير من الجماهير.

أسعار تذاكر حفل أنغام في المتحف المصري الكبير



وجاءت أسعار تذاكر حفل أنغام في المتحف المصري الليلة الثانية، ضمن حفلات ليالي مصر، على النحو التالي:

أسعار تذاكر الفئة الأولى التذكرة الملكية 10 آلاف جنيهًا، أسعار تذاكر الفئة الثانية التذكرة الماسية 8 آلاف جنيهًا، أسعار تذاكر الفئة الثالثة التذكرة البلاتتينية 6 آلاف جنيهًا، أسعار تذاكر الفئة الرابعة التذكرة الذهبية 4 آلاف جنيهًا، أسعار تذاكر الفئة الخامسة التذكرة الفضية 3 الآف جنيهًا، أسعار تذاكر الفئة السادسة التذكرة البرونزية 2.000 جنيهًا.

شروط حضور حفل أنغام في المتحف المصري الكبير

ووضعت الجهة المنظمة الحفل عدة شروط منها لا يوجد استرجاع أو استبدال التذاكر، الالتزام بقواعد الزي الرسمي، لا يسمح بدخول الأطفال دون سن 12 سنة في حفل المطربة أنغام.