نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد ومكان عزاء والد الفنان لؤي عمران.. تفاصيل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن الفنان لؤي عمران، عن موعد ومكان عزاء والده الدكتور علي فوزي عميد كلية الزراعة بجامعة المنوفية الأسبق، الذي رحل عن عالمنا أول أمس الخميس، وتم تشييع جنازته في نفس اليوم عقب صلاة الظهر من مسجد "عمر بن عبد العزيز" بجوار نادي هيليوبليس بمصر الجديدة، وذلك من خلال منشور له عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

حيث كتب "لؤي":" سيقام عزاء والدي، المغفور له بإذن الله، د.علي فوزي عمران، يوم السبت القادم، الموافق ١٢ أكتوبر ٢٠٢٤، بقاعة الصفا للرجال، وقاعة المروة للسيدات، بمسجد القوات المسلحة أمام مول سيتي ستارز، وذلك بعد صلاة المغرب مباشرة، لا أراكم الله مكروهًا في عزيز لديكم".

منشور لؤي عمران

أعمال لؤي عمران الفنية

ويذكر أن من الأعمال التي شارك بها الفنان لؤي عمران وحققت نجاحًا كبير وانتشارًا واسعًا، هو مسلسل "بـ 100 وش" بطولة آسر ياسين ونيللي كريم، والذي تم عرضه في عام 2020.

أبطال وصناع مسلسل "بـ 100 وش"

وشارك في بطولة مسلسل "بـ 100 وش" عدد كبير من الفنانين، أبرزهم:آسر ياسين، نيللي كريم، مصطفى درويش، شريف دسوقي، إسلام إبراهيم، علا رشدي، وغيرهم من النجوم، ومن تأليف أحمد وائل وعمرو الدالي، ومن إخراج كاملة أبو ذكري.