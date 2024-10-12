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أحمد جودة - القاهرة - أنغام تسحر جمهورها في ليالي مصر بالمتحف المصري الكبير: احتفالية فنية لا تُنسى

أنغام تسحر جمهورها في ليالي مصر بالمتحف المصري الكبير: احتفالية فنية لا تُنسى.. تستعد الفنانة الكبيرة أنغام لإحياء حفلها الثاني ضمن سلسلة حفلات "ليالي مصر"، وذلك اليوم السبت 12 أكتوبر 2024، في المتحف المصري الكبير. يأتي هذا الحفل كجزء من التحضيرات للافتتاح الرسمي للمتحف، الذي يُعد واحدًا من أبرز المعالم الثقافية في البلاد.

أنغام تسحر جمهورها في ليالي مصر بالمتحف المصري الكبير: احتفالية فنية لا تُنسى

بعد النجاح الباهر الذي حققه الحفل الأول الذي أُقيم مساء الجمعة تحت قيادة المايسترو هاني فرحات، والذي شهد إقبالًا جماهيريًا كبيرًا، قررت منصة "تذكرتي" إضافة حفل جديد لأنغام لتلبية رغبة الجمهور المتعطش للاستمتاع بموسيقاها. تعتبر حفلات أنغام حدثًا بارزًا في الساحة الفنية المصرية، حيث تلتقي فيها مجموعة من محبي الفن والطرب في مكان واحد، مما يجعل من هذه التجربة احتفالية فريدة من نوعها.

أسعار التذاكر لحفل أنغام تتفاوت بشكل كبير، حيث تبدأ من 2،000 جنيه وتصل إلى 10،000 جنيه. تتوزع الأسعار حسب الفئات المختلفة، مما يتيح للمعجبين خيارات متعددة تناسب ميزانياتهم. تذاكر الحفل مقسمة إلى عدة فئات، مثل التذكرة الملكية التي تُباع بسعر 10،000 جنيه، والتذكرة الماسية بـ8،000 جنيه، بينما يبلغ سعر التذكرة البلاتينية 6،000 جنيه. كما توجد التذاكر الذهبية بسعر 4،000 جنيه، والتذاكر الفضية بـ3،000 جنيه، وأخيرًا التذاكر البرونزية التي تُباع بسعر 2،000 جنيه.

لحجز التذاكر، يمكن للراغبين زيارة موقع "تذكرتي" واتباع خطوات سهلة للحصول على تذاكرهم. يتطلب الحجز الدخول إلى الموقع، اختيار العروض الترفيهية، ثم البحث عن حفلات أنغام، قبل الضغط على خيار "شراء التذاكر". ومن ثم يجب قبول الشروط وإدخال المعلومات المطلوبة لإكمال عملية الحجز.

تجدر الإشارة إلى أن هناك شروطًا محددة لحضور الحفل، حيث يُمنع دخول الأطفال دون سن 12 عامًا، ولا يمكن استرجاع أو استبدال التذاكر بعد الشراء. كما يُطلب من الحضور الالتزام بقواعد الزي الرسمي، مما يعكس أهمية المناسبة.

تتزايد حماس الجماهير التي تترقب هذه الفعالية، آملين أن تكون الاحتفالية ناجحة وتضيف إلى رصيد أنغام الفني. إن حفلات ليالي مصر في المتحف المصري الكبير تمثل لقاءً بين التراث الثقافي والفني، حيث يُمكن للجمهور الاستمتاع بالموسيقى الرائعة في أجواء ساحرة تُحيي روح الفن المصري الأصيل.