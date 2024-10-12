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أحمد جودة - القاهرة - أنغام تُحيي الليلة الثانية من حفلات ليالي مصر بالمتحف المصري الكبير

أنغام تُحيي الليلة الثانية من حفلات ليالي مصر بالمتحف المصري الكبير.. تستعد الفنانة أنغام لتقديم حفلها الثاني في إطار فعاليات ليالي مصر، وذلك اليوم السبت 12 أكتوبر 2020، في المتحف المصري الكبير. يأتي هذا الحفل ضمن التحضيرات للافتتاح الرسمي للمتحف.

وبعد النجاح الكبير للحفل الأول الذي أقيم مساء الجمعة بقيادة المايسترو هاني فرحات، وأمام الإقبال الكبير من الجماهير، أعلنت منصة «تذكرتي» عن تنظيم حفل إضافي للفنانة أنغام.

أسعار تذاكر الحفل

تتراوح أسعار تذاكر حفل أنغام في الليلة الثانية بين 2،000 و10،000 جنيه، كما يلي:

أنغام تُحيي الليلة الثانية من حفلات ليالي مصر بالمتحف المصري الكبير

التذكرة الملكية: 10،000 جنيه

التذكرة الماسية: 8،000 جنيه

التذكرة البلاتينية: 6،000 جنيه

التذكرة الذهبية: 4،000 جنيه

التذكرة الفضية: 3،000 جنيه

التذكرة البرونزية: 2،000 جنيه



كيفية حجز التذاكر

لحجز تذاكر الحفل، يمكن للمستخدمين زيارة موقع تذكرتي واتباع الخطوات التالية:

1- الدخول إلى موقع تذكرتي.



2- اختيار العروض الترفيهية.



3- البحث عن حفلات أنغام ضمن فعاليات ليالي مصر.



4- الضغط على "شراء التذاكر".



5. قبول الشروط.



6. إدخال المعلومات المطلوبة لحجز التذكرة.

شروط حضور الحفل

يُمنع دخول الأطفال دون سن 12 سنة.

لا يمكن استرجاع أو استبدال التذاكر.

الالتزام بقواعد الزي الرسمي مطلوب.



تترقب جماهير أنغام هذا الحفل بلهفة، آملين أن يحقق النجاح المتوقع ويكون احتفالية مميزة.