نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إبداع مدحت صالح وتكريم محمد محسن وغياب محمد منير.. أبرز اللقطات من حفل افتتاح مهرجان الموسيقى العربية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أقيم مساء أمس الجمعة الموافق 11 أكتوبر، حفل افتتاح مهرجان الموسيقى العربية، في دورته الـ 32 لهذا العام 2024، والتي تستمر فعالياته حتى يوم الخميس الموافق 24 أكتوبر الجاري، في دار الأوبرا المصرية، تحت رعاية وزير الثقافة الدكتور أحمد فؤاد هنو، وشهد حفل الافتتاح حضور عدد كبير من الموسيقيين والمطربين من مصر والوطن العربي، ويعرض لكم "دوت الخليج الفني" أبرز اللقطات من حفل افتتاح مهرجان الموسيقى العربية.

مهرجان الموسيقى العربية

فعاليات مهرجان الموسيقى العربية

وافتتح المطرب مدحت صالح حفله في افتتاح مهرجان الموسيقى العربية بدورته الـ ٣٢ بأغنية "وحياة من خلقك"، وشاركه عازف البيانو الموسيقار عمرو سليم بمصاحبة الفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو أحمد عامر ويقدم باقة مختارة من أجمل أغانيه وأغاني الزمن الجميل.

وعلى مسرح النافورة يشارك الفنان الأردني عزيز مرقة وفرقته الموسيقية لأول مرة في مهرجان الموسيقي العربية ويسبقه الفنانة نسمة محجوب وفرقتها بأعمال شرقية وغربية.

وعلى مسرح معهد الموسيقى العربية تقدم فرقة تقاسيم بمشاركة الفنان حلمى عبد الباقى منوعات من الطرب الأصيل بقيادة المايسترو عادل مصطفى.

غياب محمد منير



اعتذر الكينج محمد منير عن حضور تكريمه في مهرجان الموسيقى العربية في دورته الـ32، حيث تسلم الموسيقار فتحي سلامة تكريم “منير” نيابة عنه ، ولم تكشف ادارة المهرجان عن سبب اعتذاره.

تكريم الشخصيات الفنية

وتم تكريم 19 شخصية ساهمت في إثراء الحياة الفنية في مصر والوطن العربي، ومن بينهم: اسم الشاعر حسين السيد (مصر)، اسم الشاعر مأمون الشناوي (مصر)، اسم المطرب والملحن أحمد الحجار، وفناني الخط العربى الدكتور خليفة الشيمي ومحمد حسن احمد (مصر)، الأستاذة الدكتورة انعام لبيب العميد الاسبق للمعهد العالى للموسيقى العربية (مصر)، الأستاذ الدكتور محمد السيد شبانة أستاذ الموسيقى الشعبية بالمعهد العالي للفنون الشعبية (مصر)، الشاعر إبراهيم عبد الفتاح (مصر)، عازف العود حازم شاهين(مصر)، عازف الكولة عبد الله حلمى (مصر)، الموسيقار ممدوح سيف (السعودية)، الموسيقار خالد بن حمد البوسعيدي (عمان)، الفنان محمد محسن، الموسيقار صلاح الشرنوبي (مصر)، المطرب فؤاد زبادي (المغرب)، المطرب لطفى بوشناق (تونس)، الموسيقار زياد الرحباني (لبنان)، النجم محمد منير، الأستاذة الدكتورة إيناس عبد الدايم ( وزير الثقافة الأسبق).