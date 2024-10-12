أحمد جودة - القاهرة - من النجومية إلى المحاكم: هالة صدقي تتهم مساعدتها بالتشهير والابتزاز.. القصة كاملة

من النجومية إلى المحاكم: هالة صدقي تتهم مساعدتها بالتشهير والابتزاز.. القصة كاملة.. الفنانة هالة صدقي تقدمت ببلاغ ضد مساعدتها السابقة، حسناء عبد الغني، متهمة إياها بالتشهير والابتزاز، مما أثار سلسلة من الخلافات القانونية بين الطرفين. البلاغ الذي قُدم إلى المحامي العام الأول لنيابة جنوب الجيزة الكلية يشير إلى تصاعد الأزمات بينهما.

اتهامات خطيرة: الصراع يتصاعد

من النجومية إلى المحاكم: هالة صدقي تتهم مساعدتها بالتشهير والابتزاز.. القصة كاملة

في المقابل، تقدم المحامي مصطفى رمضان، وكيل حسناء، ببلاغ آخر يتضمن اتهامات لهالة صدقي بالنصب وخيانة الأمانة، حيث يُزعم أن الأخيرة استولت على 150 ألف ريال سعودي كان من المفترض أن تذهب لمساعدتها. المحامي أكد أن العريضة تم التأشير عليها من قبل الجهات المختصة وتتم استكمال الإجراءات القانونية.

أسرار الحلقة المليونية: حسناء تتحدث

في حديث تلفزيوني، فجرت حسناء مفاجآت حول مبلغ الـ 150 ألف ريال الذي حصلت عليه خلال مشاركتها في برنامج "شكرا مليون"، حيث أكدت أن صدقي وعدتها بهذا المبلغ، إلا أنها تلقت فقط 50 ألف جنيه. كما عبّرت عن أسفها لأن الأزمة أثرت سلبًا على علاقتها بعائلتها.

ردود الشركة المنتجة: تعقيد الوضع

الشركة المنتجة للبرنامج أكدت أن الحلقة تم تصويرها بشكل طبيعي، وأن المبلغ المذكور تم تحويله إلى حساب هالة صدقي، نظرًا لعدم امتلاك مساعدتها لحساب بنكي. كما أشارت الشركة إلى أنها غير معنية بتصريحات حسناء التي أفادت بأن المبلغ كان مخصصًا لأحد المستشفيات الخيرية بأسوان، مما يضيف تعقيدًا إلى هذه القضية.

هذا الصراع بين هالة صدقي ومساعدتها السابقة يبرز التحديات التي تواجهها الشخصيات العامة وكيف يمكن أن تؤثر الشائعات والمشاكل المالية على حياتهم المهنية والشخصية.