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أحمد جودة - القاهرة - هالة صدقي في قفص الاتهام: صراع قانوني مع مساعدتها السابقة

هالة صدقي في قفص الاتهام: صراع قانوني مع مساعدتها السابقة.. قدمت الفنانة هالة صدقي بلاغًا ضد مساعدتها السابقة، متهمة إياها بالتشهير والابتزاز، مما فتح بابًا واسعًا للخلافات القانونية بين الطرفين. البلاغ، الذي تم تقديمه إلى المحامي العام الأول لنيابة جنوب الجيزة الكلية، يعكس تصاعد الأزمات بينهما.

اتهامات متبادلة تنذر بخلافات عائلية

هالة صدقي في قفص الاتهام: صراع قانوني مع مساعدتها السابقة

على الجانب الآخر، تقدم المحامي مصطفى رمضان، وكيل المساعدة حسناء عبد الغني، ببلاغ آخر ضد هالة صدقي يتضمن اتهامات بالنصب وخيانة الأمانة. ويدعي البلاغ أن صدقي استولت على مبلغ مالي قدره 150 ألف ريال سعودي، الذي كان من المفترض أن يذهب لصالح مساعدتها. ويؤكد المحامي أنه تم التأشير على العريضة من قبل الجهات المختصة وجارٍ استيفاء الإجراءات القانونية.

حسناء تكشف عن أسرار الحلقة المليونية

في حوار تلفزيوني، فجرت حسناء مفاجأة تتعلق بمبلغ الـ 150 ألف ريال سعودي الذي حصلت عليه خلال مشاركتها في برنامج "شكرا مليون". حيث أكدت أن صدقي وعدتها بمبلغ 150 ألف ريال بعد التصوير، لكن اتضح لاحقًا أن هذا المبلغ كان "راكور" وغير حقيقي، إذ تلقت فقط 50 ألف جنيه. وقد أعربت عن أسفها، موضحة أن الأزمة أثرت سلبًا على علاقتها بأفراد عائلتها.

برنامج "شكرا مليون": فكرة إنسانية بحتة

برنامج "شكرا مليون" الذي يعرض على التلفزيون السعودي، يهدف إلى تعزيز السلوكيات الإنسانية بين المشاهير من خلال منحهم فرصة لمساعدة من أثروا في حياتهم. يحصل الضيف على 150 ألف ريال سعودي، يتعين عليه منحها لشخص ألهمه، على أن يتبرع ذلك الشخص بمبلغ 50 ألف ريال لشخص آخر. وبهذه الطريقة، يتم خلق دائرة من العطاء والتقدير في المجتمع.

شركة الإنتاج ترد على الاتهامات

من جهتها، أكدت الشركة المنتجة أن الحلقة تم تصويرها بطريقة طبيعية، وأن الـ 150 ألف ريال السعودي قد تم تحويلها إلى حساب الفنانة هالة صدقي، نظرًا لعدم امتلاك مساعدتها لحساب بنكي. وأشارت الشركة إلى أنها غير معنية بتصريحات حسناء، التي أفادت بأن المبلغ كان مخصصًا لأحد المستشفيات الخيرية بأسوان، مما يزيد من تعقيد هذه القضية.

وهذا الصراع بين هالة صدقي ومساعدتها السابقة يسلط الضوء على التحديات التي تواجهها الشخصيات العامة، وكيف يمكن أن تؤثر الشائعات والمشاكل المالية على حياتهم المهنية والشخصية.