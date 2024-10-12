أحمد جودة - القاهرة - بلاغات متبادلة بين هالة صدقي ومساعدتها السابقة حول أموال برنامج "شكرا مليون"

بلاغات متبادلة بين هالة صدقي ومساعدتها السابقة حول أموال برنامج "شكرا مليون".. التفاصيل كاملة.. تقدمت الفنانة هالة صدقي ببلاغ إلى النيابة ضد مساعدتها السابقة، تتهمها بالتشهير والابتزاز والسب. جاء ذلك بعد أن كان محامي المساعدة السابقة، حسناء عبد الغني، قد تقدم ببلاغ ضد صدقي يتهمها بالنصب وخيانة الأمانة، متحدثًا عن استيلائها على مبلغ 150 ألف ريال سعودي تم تخصيصه للمساعدة.

بلاغات متبادلة بين هالة صدقي ومساعدتها السابقة حول أموال برنامج "شكرا مليون"

في تصريحات تلفزيونية، أكدت حسناء أنها حصلت على وعد من هالة صدقي بالحصول على المبلغ بعد تصوير حلقة من برنامج "شكرا مليون"، لكنها اكتشفت لاحقًا أن الأمور ليست كما قيل لها، حيث لم تتلق سوى 50 ألف جنيه. وأوضحت أن هالة صدقي أخبرتها أنه يتعين عليها التبرع بجزء من المبلغ لشخص آخر، لكن بعد التصوير قيل لها إن الأموال غير حقيقية.

برنامج "شكرا مليون" يهدف إلى تعزيز القيم الإنسانية، حيث يحصل الضيوف على 150 ألف ريال سعودي لتقديمها كشكر لشخص أثر في حياتهم، بشرط أن يمنح الشخص الثاني جزءًا من المبلغ لشخص آخر. وفي هذا السياق، أكدت الشركة المنتجة أن المبلغ تم تحويله إلى حساب هالة صدقي، نظرًا لعدم امتلاك مساعدتها حسابًا بنكيًا، مشيرةً إلى أنها لا تعرف تفاصيل كلام حسناء حول تحويل المبلغ لمستشفى خيري في أسوان.

وفي ختام الحديث، أكدت حسناء أن علاقتها بهالة صدقي قد انقطعت تمامًا بسبب هذه الأزمة، التي أثرت سلبًا على حياتها الأسرية.