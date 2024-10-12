نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كريم عبدالعزيز يتصدر تريند "جوجل".. فما القصة؟ في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تصدر اسم الفنان كريم عبدالعزيز، تريند محرك البحث الشهير "جوجل"، خلال الساعات القليلة الماضية، وذلك بعد ساعات من الإعلان عن بدء تصوير أحدث أعماله السينمائية، وهو فيلم “الأرض السوداء”، خلال الأيام المقبلة، وانضمام الفنان عصام السقا لأبطال العمل.

كريم عبدالعزيز

تفاصيل فيلم "الأرض السوداء"

فيلم "الأرض السوداء" من بطولة نخبة من نجوم ونجمات الفن المصري على رأسهم الفنان كريم عبدالعزيز، ياسمين صبري، إياد نصار، عصام السقا، أحمد غزي، ومريم محمود الجندي، ومن إخراج بيتر ميمي.

آخر أعمال كريم عبدالعزيز

ويذكر أن آخر أعمال الفنان كريم عبد العزيز الدرامية، هو مسلسل "الحشاشين" الذي تم عرضه في موسم رمضان الماضي 2024.

أبطال وصناع مسلسل "الحشاشين"

وشارك في مسلسل "الحشاشين" عدد كبير من النجوم، أبرزهم: كريم عبد العزيز، ميرنا نور الدين، فتحي عبد الوهاب، نيقولا معوض، نور إيهاب، أحمد عيد، محمد رضوان، إسلام جمال، بسنت أبو باشا، عمر الشناوي، وآخرين من النجوم المميزين، وأيضًا العمل من تأليف من تأليف عبد الرحيم كمال، وإنتاج شركة سينرجي، والإخراج لـ بيتر ميمي