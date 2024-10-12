أحمد جودة - القاهرة - نانسي عجرم تتألق في وسط الأزمات: شائعات الانفصال ونجاح أغنيتها الجديدة

نانسي عجرم تتألق في وسط الأزمات: شائعات الانفصال ونجاح أغنيتها الجديدة.. في ظل غيابها الملحوظ عن مواقع التواصل الاجتماعي مؤخرًا، تعرضت الفنانة اللبنانية نانسي عجرم لشائعات تتعلق بحياتها الشخصية، تحديدًا حول علاقتها بزوجها، الطبيب فادي الهاشم. انتشرت أخبار تفيد بحدوث انفصال بين الزوجين، مما أثار جدلًا واسعًا بين جمهورها. إلا أن البحث أثبت عدم صحة هذه الشائعات، حيث تبين أنها غير مستندة إلى أي مصادر موثوقة. وبالنظر إلى حسابات الفنانة وزوجها على منصة "إنستجرام"، ما زال كل منهما يتابع الآخر، مما يشير إلى استقرار علاقتهما.

نانسي تدعم لبنان وتعتذر عن الحفلات

نانسي عجرم تتألق في وسط الأزمات: شائعات الانفصال ونجاح أغنيتها الجديدة

على الصعيد الفني، كان من المقرر أن تحيي نانسي عجرم حفل زفاف في رومانيا، إلا أنها اضطرت للاعتذار عن الحفل بسبب الأوضاع الصعبة التي يمر بها وطنها لبنان نتيجة التصعيد الأخير في البلاد. جاء قرارها بالتراجع عن إحياء الحفل تضامنًا مع أبناء بلدها المتضررين جراء العدوان الإسرائيلي، الذي تسبب في سقوط العديد من الضحايا، ونزوح العائلات من منازلهم. يُعد هذا القرار تعبيرًا عن تضامنها الوطني وشعورها بالمسؤولية تجاه ما يعانيه لبنان في هذه الفترة.

نجاح جديد لأغنية "مشكلتك الوحيدة"

رغم كل الأزمات التي تحيط بها وبوطنها، لم يتوقف نجاح نانسي عجرم الفني. فقد أطلقت مؤخرًا أغنية جديدة بعنوان "مشكلتك الوحيدة" عبر حسابها الرسمي على "إنستجرام"، التي لاقت تفاعلًا كبيرًا من متابعيها وعشاقها. الأغنية من كلمات علي المولى، ألحان أيمن قميحة، وتوزيع باسم رزق. حققت الأغنية أصداءً إيجابية، لتكون خطوة جديدة تضاف إلى مسيرة نانسي الفنية الناجحة، التي تستمر في تقديم أعمال مميزة رغم التحديات.

بين مواجهة الشائعات ودعم وطنها والنجاح الفني المستمر، تظل نانسي عجرم من أبرز الفنانات اللواتي يحافظن على توازن دقيق بين حياتها الشخصية ومسيرتها المهنية.