أحمد جودة - القاهرة - الشائعات تطال حياة نانسي عجرم الشخصية وسط غيابها عن التواصل الاجتماعي.. تعرف على القصة كاملة

الشائعات تطال حياة نانسي عجرم الشخصية وسط غيابها عن التواصل الاجتماعي.. تعرف على القصة كاملة.. رغم ابتعاد الفنانة نانسي عجرم عن التفاعل على حساباتها في مواقع التواصل الاجتماعي مؤخرًا، بسبب الأحداث المؤلمة التي يشهدها لبنان، وانتقالها لتخصيص منصة "X" للتعبير عن دعمها للوطن، لم يسلم وضعها الشخصي من الشائعات. في الأيام الماضية، انتشرت تقارير عن انفصالها عن زوجها الطبيب فادي الهاشم، إلا أنه تبين بعد البحث أن تلك الأخبار غير صحيحة، ولا تستند إلى مصادر موثوقة. علاوة على ذلك، يظل كل من نانسي وفادي يتابعان حسابات بعضهما البعض على موقع "إنستجرام"، مما يعزز استقرار العلاقة بينهما.

الشائعات تطال حياة نانسي عجرم الشخصية وسط غيابها عن التواصل الاجتماعي.. تعرف على القصة كاملة

نانسي تعتذر عن إحياء حفلات بسبب أزمة لبنان

في ظل تصاعد الأوضاع المتأزمة في لبنان، اضطرت نانسي عجرم إلى الاعتذار عن إحياء حفل زفاف كان مقررًا إقامته في رومانيا. الاعتذار جاء تضامنًا مع الوضع الصعب الذي يمر به بلدها نتيجة العدوان الإسرائيلي، والذي تسبب في وقوع العديد من الشهداء والمصابين، بالإضافة إلى نزوح العائلات اللبنانية من منازلهم.

أحدث أعمال نانسي الفنية تحصد النجاح

على الرغم من الأزمات المحيطة، طرحت نانسي عجرم أغنيتها الجديدة "مشكلتك الوحيدة" عبر "إنستجرام"، والتي لاقت تفاعلًا كبيرًا من الجمهور. الأغنية من كلمات علي المولى، وألحان أيمن قميحة، وتوزيع باسم رزق، وتعد خطوة جديدة ضمن مسيرتها الفنية الناجحة.