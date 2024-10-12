أحمد جودة - القاهرة - نانسي عجرم تنفي شائعات الانفصال وتلغي حفلًا بسبب الأحداث في لبنان

نانسي عجرم تنفي شائعات الانفصال وتلغي حفلًا بسبب الأحداث في لبنان.. رغم ابتعاد الفنانة نانسي عجرم عن التفاعل اليومي على حساباتها في مواقع التواصل الاجتماعي، واستخدامها منصة "X" لدعم وطنها لبنان وسط الأزمة الحالية، فإنها واجهت شائعات حول انفصالها عن زوجها، الطبيب فادي الهاشم. إلا أنه بالتحري، تبين أن هذه الأخبار غير صحيحة، حيث ما زالت نانسي تتابع حساب زوجها عبر "إنستجرام"، وهو أيضًا يتابع حسابها.

نانسي عجرم تنفي شائعات الانفصال وتلغي حفلًا بسبب الأحداث في لبنان

كما اعتذرت نانسي عن إحياء حفل زفاف كان مقررًا في رومانيا بسبب التصعيد العسكري الذي يشهده لبنان، والذي تسبب في وقوع ضحايا ونزوح العديد من المواطنين.

على الصعيد الفني، أصدرت نانسي مؤخرًا أغنيتها الجديدة "مشكلتك الوحيدة"، التي حققت نجاحًا كبيرًا على منصات التواصل، وهي من كلمات علي المولى وألحان أيمن قميحة.