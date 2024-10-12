نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الموت يفجع المطرب أحمد فريد.. تعرف على التفاصيل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن المطرب أحمد فريد، خلال الساعات الماضية، عن وفاة خالته، وذلك من خلال حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، حيث كتب منشورًا قال فيه: "البقاء والدوام لله توفيت إلى رحمة الله خالتي وأمي الثانية الحاجة صابرين عطية،إنا لله وإن إليه راجعون دعواتكم".

آخر أعمال أحمد فريد



وكانت أغنية زمان وجبر هى آخر أعمال أحمد فريد الذي تصدر بها تريند السعودية ومصر.



كلمات أغنية زمان وجبر



راجع يا خبر ده زمان وجبر مفيهاش حبايب خلاص

وعايز تجيلي ونرجع ياعيني ده كلام ومالهوش اساس

كان كان فيه وخلص خلاص بقي فات ال أو ان

انا حد تاني غير اللي قابلك يوم زمان

كفه جراحك دي اللي طبت ع الميزان

فاق فاق قلبي ليك وخلاص لغي اي اتفاق

قفلت باب انا للعتاب والاشتياق

قابل بقي وافتح كمان باب الفراق

دفاتر قديمه ولا ليها قيمه ولا ليها اي اعتبار

قفلنا الروايه وتتر النهايه بعديه مفيش اعتذار



كان كان فيه وخلص خلاص بقي فات ال أو ان

انا حد تاني غير اللي قابلك يوم زمان

كفه جراحك دي اللي طبت ع الميزان

فاق فاق قلبي ليك وخلاص لغي اي اتفاق

قفلت باب انا للعتاب والاشتياق

قابل بقي وافتح كمان باب الفراق.