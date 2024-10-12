هكذا احتفلت داليا البحيري بعيد ميلاد والدتها

القاهرة - محمد ابراهيم - احتفلت الفنانة داليا البحيري بعيد ميلاد والدتها من خلال عدة صور عبر حسابها الشخصي على موقع" فيسبوك ".

كتبت داليا البحيري:' كل سنة وانتي طيبة يا حبيبة قلبي يا أمي، ربنا يخليكي لينا ويديكي الصحة ويبارك في عمرك حبيبتي".

علقت الفنانة داليا البحيري على انتقادات الجمهور أثناء ظهورها مع ابنتها عبر تطبيق “تيك توك”، مؤكدة إلى أنها تعرف الطريقة الصحيحة التي ستربي ابنتها بها، ولا يحق لأحد التدخل في الأمر

آخر أعمالها فيلم "أولاد حريم كريم" يعد استكمالا لنجاح فيلم "حريم كريم" والذى عرض منذ 18 عامًا وتحديدا فى عام 2005 ودارت أحداثه حول زوجين يتم الطلاق بينهما بسبب سوء تفاهم جرى بينهما، فيحاول الزوج أن يعمل على مصالحة زوجته بشتى الطرق عن طريق الاتصال بزميلاته القدامى أثناء الجامعة.