تامر عبدالمنعم يعيد الهيبة للبيت الفني للفنون الشعبية والإستعراضية بإحتفالية كامل العدد على مسرح البالون

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أحمد جودة - القاهرة - على كلمة الرئيس السيسي "اللي هيقربلها هشيله من على وش الأرض" .. الأسد يخرج وبيهر جمهور البالون

ضمن إحتفالات وزارة الثقافة بنصر أكتوبر وتحت رعاية الدكتور أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة نظم مساء أمس البيت الفني للفنون الشعبية والإستعراضية برئاسة الفنان تامر عبدالمنعم ضمن خطة قطاع المسرح برئاسة المخرج خالد جلال احتفالية "إيد واحدة" وذلك إحتفالا بمرور 51 عامًا على إنتصارات أكتوبر المجيد بمسرح البالون.

حضر الإحتفالية الدكتور خالد عبدالجليل رئيس الرقابة على المصنفات الفنية، الفنانة القديرة سميرة عبدالعزيز، رجال الأعمال إيهاب طلعت والفنان عمرو عبدالعزيز والفنانة منه جلال، الفنانة ميرنا وليد وسفراء دولة فينزويلا وجمهورية الدومنيكان ومجموعة من اعضاء مجلس النواب والشيوخ ومجموعة من مستشاري النيابة الادارية ومجموعة من قيادات البيت الفني للفنون الشعبية والإستعراضية.

بدأ الحفل بالسلام الوطني لجمهورية مصر العربية ثم صعد الفنان تامر عبدالمنعم رئيس البيت الفني للفنون الشعبية والإستعراضية والقى كلمته شكر من خلالها وزارة الثقافة المصرية لإقامتها إحتفالات بمناسبة عيد النصر ووجه الشكر للدكتور أحمد فؤاد هنو الذي أقيمت هذه الإحتفالية تحت رعايته كما توجه بالشكر إلى المخرج خالد جلال رئيس قطاع المسرح.

تامر عبدالمنعم يوجه الشكر لفرقتي رضا للفنون الشعبية

كما وجه الفنان تامر عبدالمنعم الشكر لفرقتي رضا للفنون الشعبية والقومية مؤكدا أن هناك تعاون لأول مرة بينهما على خشبة مسرح البالون وهما قطبي الفرق الشعبية في العالم العربي وأكد أنهما سوف يظهرا بشكل مختلف وجديد خلال الفترة المقبلة.



وعبر الفنان تامر عبدالمنعم عن حبه الشديد لفن المطرب القدير علي الحجار ووجه له الشكر.



وفي النهاية أكد "عبدالمنعم" على احترامه للجماهير الغفيرة التي توافدت على شباك التذاكر وأن أعلى إيراد للبيت الفني للفنون الشعبية والإستعراضية ومسرح البالون كان ليلة أمس في إحتفالبة إيد واحدة التابعة لوزارة الثقافة.

بعدها بدأ الفصل الأول من إحتفالبة "إيد واحدة" الذي قامت بتسجيله صوتيا الفنانة القديرة وسيدة المسرح العربي سميحة أيوب وقامت بتقديمه فرق رضا للفنون الشعبية، الفرقة القومية وفرقة أنغام الشباب والإحتفالبة رؤية وإخراج تامر عبدالمنعم.

في ختام الأوبريت صعد الفنان تامر عبدالمنعم لتحية الجمهور "بالأسد" الذي أبهر الجمهور على مقولة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية اللي هيقربلها هشيله من على وش الأرض.

ثم بدأ الفصل الثاني من إحتفالية إيد واحدة مع الفقرة التي كان ينتظرها الجمهور بصعود الفنان القدير علي الحجار على خشبة المسرح وإحيائه للحفل.

أغاني علي الحجار

قدم الفنان القدير علي الحجار مجموعة متميزة من أجمل أغانيه والمحببة لدى الجمهور بدأها بتتر مسلسل المال والبنون ثم على قد ماحبينا، زي الهوى، العروسة، ياأرضنا، ماتمنعوش الصادقين، أنا كنت عيدك، الليل وآخره، ريشة، النديم، الزين والزينة، في قلب الليل، مسألة مبدأ، لما الشتا يدق البيبان، تجيش نعيش، عارفة، بوابة الحلواني ثم اختتم الفنان علي الحجار الحفل بمجموعة من الأغاني الوطنية.

وقد وجه عبد المنعم والحجار خالص شكرهما للشركة المتحدة وقناة الحياة لنقل الحفل علي الهواء مباشرة ومن جهة أخرى تسبب الحضور الجماهيري الغير مسبوق لمسرح البالون في إحداث شلل تام لشارع النيل بالعجوزة.