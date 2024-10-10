نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إليسا تتصدر تريند "جوجل".. تعرف على التفاصيل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تصدرت النجمة اللبنانية إليسا، تريند محرك البحث جوجل، وذلك بعدما أعربت عن حزنها، بسبب الحرب التي تشهدها الأراضي اللبنانية، خلال الفترة الحالية، من قبل الاحتلال الإسرائيلي.

وكتبت إليسا، منشورًا عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي إكس:" ما حدا ممكن يخاف علينا أكتر من حالنا، لهيك ما بقا نلوم أي شخص أو فنان عم بيكمّل بشغلو، إذا لازم نلوم حدا، لازم نلوم حالنا على كل شيء وصلنا له بلبنان، حلو يكون عنا وعي ونعرف (حتى لو ما حابين نعرف) شو اللي وصلنا لهون".

وتابعت: "إذا حابين نرجع نوقف على رجلينا، ونساعد أهلنا وندعم اقتصاد بلدنا، لازم نشتغل. إن شاء لله أزمتنا ما بتطوّل، والله يحمي كل الاوطان".



إليسا تعلن إلغاء حفلها في قبرص



كما أعلنت الفنانة إليسا، أيضا عن إلغاء حفلها في مدينة قبرص، الذي كان من المقرر أن يقام خلال الفترة المقبلة، بسبب الأوضاع الحالية في لبنان.

وقالت إليسا في بيانها الصادر من مكتبها الإعلامي: تدهورت الأوضاع الأمنية في بلدي الحبيب لبنان في الأيام الماضية بشكل دراماتيكي، وهذا ما جعلني مثل أي مواطنة لبنانية أشعر بالقلق المتزايد على وطني وفي الوقت نفسه كنت ملتزمة بحفل في قبرص منذ أكثر من خمسة أشهر، فبدأت مفاوضات مع المنتجين لإلغائه، احترامًا لأهل بلدي وللشهداء من الأبرياء والمدنيين الذين يسقطون بالعشرات.







ولم تكن إليسا هي الأولى، بل سبقها عدد من النجوم اللبنانيين في ذلك، دعما لوطنهم لبنان، ومنهم وائل جسار، الذي أعلن عن إلغاء حفله في مهرجان الموسيقى العربية في نسخته الـ 32، رغم أنها المرة الأولى التي يشارك فيها بالمهرجان، حيث أكد أنه لم يستطع أن يحيي حفل غنائي في ظل موت الضحايا في لبنان والقصف المستمر على أهلها.

كما قدم الفنان عاصي الحلاني اعتذارًا رسميًا عن المشاركة بمهرجان الموسيقى العربية بدار الأوبرا المصرية والذي كان من المقرر إحيائه يوم 14 من شهر أكتوبر الجاري.