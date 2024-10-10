الثقافة تختتم فعاليات أسبوع التراث بالمعهد العالي للفنون التطبيقية

القاهرة - محمد ابراهيم - ضمن برامج وزارة الثقافة المعنية بالتعريف بالتراث وترسيخ الهوية لدى الشباب وطلاب الجامعات، اختتمت الهيئة العامة لقصور الثقافة، بإشراف الكاتب محمد عبد الحافظ ناصف، نائب رئيس الهيئة، الأربعاء، فعاليات مشاركتها في أسبوع التراث الذي أقامه المعهد العالي للفنون التطبيقية بالتجمع الخامس، في إطار استقبال العام الدراسي الجديد.

حفل الختام

شهد فعاليات حفل الختام د. سهير عثمان عميد المعهد العالى للفنون التطبيقية، د. حنان موسى، رئيس الإدارة المركزية للدراسات والبحوث، ولفيف من القيادات الثقافية وأعضاء هيئة التدريس وطلاب المعهد.

أحيا الحفل فرقة لفرقة النيل للموسيقى والغناء الشعبي، تغنت خلاله بمجموعة متنوعة من الأغاني التراثية بقيادة منال إبراهيم.



وتواصلت الفعاليات مع باقة من المواويل المستوحاة من الفلكلور المصري الأصيل بمصاحبة الآلات الشعبية كالمزمار والطبلة والأرغول، وسط تفاعل كبير من الحضور.

ورش حرفية

كما شهدت الفعاليات تفقد المعرض الفني نتاج ورش المعهد في مجالات الديكور، التصميم، الطباعة والمنسوجات، بجانب منتجات الحرف التراثية والفنية الخاصة بهيئة قصور الثقافة ومنتجات مشروع "أهل مصر" لكل من ثقافة المرأة في مجال: المكرمية، الخيامية، الإكسسوارات والحلي، والتطريز السيناوي، ثقافة الشباب والعمال في مجال: الأركت، الريزن، الخيامية، الجلد، التشكيل على رقائق النحاس، ثقافة القرية: الجريد، الخوص، الخيامية، القصور المتخصصة: الحصير، السجاد، الخزف والفخار، وأخيرا أطلس المأثورات الشعبية: التلي، الخيامية، النحاس، الأزياء التراثية، والفخار.

واختتم الحفل بتكريم رئيس الإدارة المركزية للدراسات والبحوث، من قِبل إدارة المعهد، للتعاون والجهود التي بذلتها إدارات الهيئة المشاركة فترة تنفيذ الفعاليات.

الورش التدريبية التراثية

وشاركت الهيئة العامة لقصور الثقافة بأسبوع التراث، بمجموعة من الورش التدريبية التراثية، بالإضافة إلى ورش حكي وألعاب شعبية من خلال برنامج خاص بالإدارة المركزية للدراسات والبحوث، بالإضافة إلى عدد من العروض الفنية بإشراف الإدارة المركزية للشئون الفنية برئاسة الفنان أحمد الشافعي، وذلك بهدف تعريف الطلاب بالتراث وتعزيز الهوية.