هلا السعيد تتصدر تريند "جوجل".. تعرف على التفاصيل

القاهرة - محمد ابراهيم - تصدرت اسم الفنانة هلا السعيد تريند محرك البحث جوجل بعد تأييد الحكم بحبس سائق أوبر المتهم بالتحرش بها.



تفاصيل قضية هلا السعيد

أيدت المحكمة الحكم بالسجن لمدة عام على سائق تاكسي، اتُهم بالتحرش بالممثلة ومقدمة البرامج والرياضية المصرية هلا السعيد.

وقضت محكمة جنح مستأنف أكتوبر، بتأييد حكم الحبس سنة على السائق، وتعود الواقعة إلى شهر مايو الماضي، وكشفت الممثلة المصرية تفاصيلها، من خلال فيديو نشرته في ذلك الوقت عبر حسابها الرسمي على إنستجرام، حذفته لاحقًا، وتقدمت ببلاغ ضد السائق الذي طلبته من خلال إحدى تطبيقات شركات النقل الشهيرة في مصر.

واتهمت هلا السائق بـ "ارتكاب أفعال خادشة للحياء أثناء ركوبها معه، ما أدى لنزولها من السيارة".

وقضت محكمة جنح الشيخ الزايد بـ "حبس السائق، وكفالة مالية 1000 جنيه" بناء على الاتهامات المسندة إليه، وتم استئناف الحكم أمام محكمة جنح مستأنف أكتوبر، التي أيدت حكم السجن بحق السائق مؤخرًا.



آخر أعمال هلا السعيد

والجدير بالذكر أن آخر أعمال هلا السعيد مسلسل المداح الجزء الرابع والذي حاز على إعجاب الجماهير في الوطن العربي.