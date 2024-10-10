حسام داغر يكشف عن تعاونه مع يحيى الفخراني في الملك لير

القاهرة - محمد ابراهيم - أعلن الفنان حسام داغر عن تعاونه مع النجم يحيى الفخراني من خلال مسرحية الملك لير، وذلك من خلال حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير “إنستجرام”.

حرص حسام داغر على مشاركة جمهوره بمجموعة صور من البروفات من معلقًا: "وصلت الحمد لله بسلامة الله إلى مصر مباشرة إلى بروفة الملك يحيى الفخراني الملك لير، حلم قديم حلمته من 20 سنة، سنة 2004 أثناء عرض مسرحية الملك لير علي المسرح القومي وتمنيت أعمل دور مهرج الملك لير وكان يقوم بالدور أستاذي لطفي لبيب وتلاه أستاذي عهدي صادق وحضرتها بالاثنين وقتها لشده تعلقي بالمسرحية والدور".

وأضاف:" تلف الأيام وتمضي ويأتيني اتصال من صديقي الذي طالمًا تمنيت العمل معه المخرج الموهوب بشده شادي سرور ليطلبني معه للعمل في المسرحية في دور مهرج الملك لير فيلسوف الرواية والصديق الاوحد للملك لير".

حسام داغر: سعيد بالعودة للمسرح القومي بعد 20 سنة غياب



وتابع: "ككم كانت سعادتي وفرحتي بالعودة للمسرح القومي بعد 20 سنة من تقديمي لمسرحية هاملت لشكسبير أيضًا مع أستاذي ومعلمي الأول دكتور هاني مطاوع وأصدقائي أبطال العرض آنذاك، والآن يتحقق حلمي بالتعلم مباشرة من أستاذ الجميع آخر الرجال المحترمين وجيل العظماء عاشقي المهنة وفن التمثيل الممثل الكبير د. يحيى الفخراني".



وأشار:" انتظروا عرضًا مبهرًا للملك لير على خشبة أعرق مسارح مصر والعالم العربي المسرح القومي تحت إشراف مدير المسرح أستاذي وصديقي د أيمن الشيوي وإنتاج وزارة الثقافة تحت معية الدكتور الفنان وزير الثقافة أحمد هنو وكوكبة من المع نجوم التمثيل المبهرين تمنياتكم لي بالتوفيق والنجاح".



آخر أعمال حسام داغر



والجدير بالذكر آخر أعمال الفنان حسام داغر الفنية، فيلم "الخميس اللي جاي"، بطولة عمرو عبد الجليل، مي كساب، بيومي فؤاد، سليمان عيد، سامي مغاوري، إسلام إبراهيم، أحمد سلطان، تأليف ورشة كتابة، إخراج حسن صالح