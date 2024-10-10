ياسمين رئيس تكشف عن أول صورة من كواليس فيلمها الجديد "الهنا اللي أنا فيه"

القاهرة - محمد ابراهيم - كشفت النجمة المصرية ياسمين رئيس عن أولى لقطاتها من كواليس فيلمها المرتقب "الهنا اللي أنا فيه"، وذلك عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي.

وظهرت ياسمين رئيس في الصورة بملامح شخصيتها في الفيلم، التي تُدعى "إيمان"، معلقة: "إيمان.. الهنا اللي أنا فيه".

أثارت هذه الصورة تفاعلًا كبيرًا بين محبيها ومتابعيها، ليزداد حماس الجمهور لمتابعة العمل الجديد.

"الهنا اللي أنا فيه": تعاون فني يضم نخبة من النجوم

يُعد فيلم "الهنا اللي أنا فيه" من أبرز الأعمال السينمائية المنتظرة، حيث يجمع كوكبة من النجوم، من بينهم ياسمين رئيس، كريم محمود عبد العزيز، ودينا الشربيني.

الفيلم من تأليف الكاتب المبدع أيمن بهجت قمر، وإخراج المخرج القدير خالد مرعي، بينما يتولى إنتاجه كل من زيد الكردي، أحمد بدوي، وجابي خوري.

من المتوقع أن يحمل الفيلم طابعًا دراميًا مميزًا، خاصة مع التركيبة الفنية المتنوعة التي يضمها.

نشاط سينمائي مكثف: ياسمين تنتظر عرض "الفستان الأبيض" في مهرجان الجونة

لا تقتصر نشاطات ياسمين رئيس الفنية على هذا الفيلم فحسب، فهي تستعد أيضًا للمشاركة في المسابقة الرسمية لمهرجان الجونة السينمائي بدورته السابعة بفيلمها "الفستان الأبيض".

تدور أحداث الفيلم حول "وردة"، الفتاة التي تنتمي لحي شعبي وتواجه موقفًا صعبًا في يوم زفافها، حيث يتلف فستان الزفاف، مما يدفعها لخوض مغامرة في شوارع القاهرة مع ابنة خالتها بحثًا عن فستان جديد.

الفيلم من تأليف وإخراج جيلان عوف، وإنتاج شركة "فيلم كلينيك" بإشراف المنتج محمد حفظي.

الدراما التلفزيونية: ياسمين تعود بـ "رقم سري" وتستعد لرمضان 2025

بالإضافة إلى مشاريعها السينمائية، تخوض ياسمين تجربة درامية جديدة من خلال مسلسل "رقم سري"، والذي يُعد امتدادًا لمسلسلها السابق "صوت وصورة". تجسد ياسمين في هذا العمل شخصية "لقاء"، التي تتناول قضية معاصرة تتعلق بالذكاء الاصطناعي، بمشاركة عدد من النجوم منهم صدقي صخر وعمرو وهبة.

المسلسل من المتوقع أن يُثير نقاشات واسعة نظرًا لموضوعه الجريء والمثير.

ولم تكتفِ ياسمين بذلك، حيث أعلنت مؤخرًا عن تعاقدها على مسلسل جديد يحمل عنوانًا مؤقتًا "قتيل اختياري"، والذي من المقرر عرضه في موسم رمضان 2025.

يُنتظر أن يحقق هذا العمل نجاحًا كبيرًا، خاصة وأن ياسمين أثبتت موهبتها في الأعمال الدرامية خلال السنوات الأخيرة.

نجاحات سابقة: فيلم "أنا لحبيبي" وجائزة أفضل ممثلة

من جهة أخرى، كانت ياسمين رئيس قد حققت نجاحًا ملحوظًا بفيلمها "أنا لحبيبي"، الذي نافس في دور العرض المصرية والعربية، حيث أدت دور "ليلى"، الفتاة الرومانسية التي تواجه تحديات عديدة من أجل الحفاظ على حبها.

وقد أثمر هذا الأداء المميز عن حصول ياسمين على جائزة "أفضل ممثلة" في الدورة الـ72 من مهرجان المركز الكاثوليكي المصري للسينما.

تألق في الموسم الرمضاني: شخصية "شهرزاد" في مسلسل "جودر"

كما لفتت ياسمين الأنظار خلال شهر رمضان 2024 بدورها في مسلسل "جودر"، حيث جسدت شخصية "شهرزاد" ببراعة، مما نال إعجاب الجمهور والنقاد على حد سواء، وأكد على قدرتها على تقديم أدوار متنوعة تجمع بين القوة والعمق الدرامي.

ياسمين رئيس

إطلالة جديدة ومشاريع متنوعة

تواصل ياسمين رئيس إثبات تميزها الفني من خلال اختيارها لمجموعة متنوعة من الأدوار والمشاريع، سواء في السينما أو الدراما التلفزيونية.

تعكس إطلالتها الجديدة في "الهنا اللي أنا فيه" استعدادها لتقديم شخصية مختلفة ستبقى في ذاكرة الجمهور، مما يعزز من مكانتها كواحدة من أبرز نجمات جيلها.

بكل تأكيد، الجمهور ينتظر بشغف عرض فيلم "الهنا اللي أنا فيه" والتعرف على تفاصيل شخصية "إيمان"، إلى جانب متابعة أعمالها القادمة، التي تعد بمزيد من النجاح والتألق لياسمين رئيس.