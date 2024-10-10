الحلقة الرابعة من مسلسل "مطعم الحبايب" تشعل التريند.. تفاصيل الحلقة وتطورات مثيرة

القاهرة - محمد ابراهيم - تصدّر مسلسل "مطعم الحبايب" قائمة التريند بعد عرض الحلقة الرابعة، التي شهدت تصاعدًا في الأحداث وتفاعلًا كبيرًا من المشاهدين.

المسلسل، الذي يُعرض على منصة "شاهد"، حقق نجاحًا ملحوظًا بفضل قصته الممتعة والمواقف الكوميدية المليئة بالتشويق.

محاولة صبحي لإصلاح العلاقة مع رحاب

في بداية الحلقة، يحاول "صبحي"، الذي يؤدي دوره الفنان أحمد مالك، إصلاح علاقته مع خطيبته "رحاب" بعد سوء تفاهم حدث بينهما بسبب موقف محرج مع "ديدي" (هدى المفتي).

كان يحاول صبحي مساعدة ديدي بعد إصابتها بجرح، لكن رحاب تظن أن هناك علاقة أخرى تجمعهما.

المفاجأة كانت في تقدم ابن خالة رحاب لخطبتها، وهو ما وضع صبحي في موقف صعب، خاصة مع رفض رحاب الاستمرار معه بسبب ظروفه المالية.

أزمة المطعم وزيارة الشيف الشهير

في مشهد آخر، يزور شيف مشهور صديقه "أبو المجد" (بيومي فؤاد) في مطعمه الجديد لتذوق بعض الأطباق. لكن الأمور تأخذ منحى آخر عندما تتلقى إدارة المطعم شكوى من زبونة حول وجود حصى في طبق الأرز، مما تسبب في كسر سنها.

يتدخل الشيف "بشندي" (إسلام إبراهيم) في المشادة ويصعّد الموقف بعد أن أساء إلى شقيق الزبونة.

حادثة إطلاق النار في المطعم

تتصاعد الأحداث بشكل درامي عندما يقتحم شقيق الزبونة، "أبوتوكة" (أحمد خالد صالح)، المطعم، وهو في حالة غضب عارمة ويطلق النار انتقامًا لأخته.

لكن "أبو المجد" يتدخل لتهدئة الموقف، ويقنعه بالتفاهم والتكفل بتكاليف علاج أسنان شقيقته.

الغموض حول الغرفة السرية

انتهت الحلقة الرابعة بإغلاق مفاجئ لأبواب المطعم نتيجة خلل في المحابس، ما أدى إلى توتر بين العاملين والزبائن.

وفي ظل هذه الفوضى، تعاني شخصية "أبوتوكة" من فوبيا الأماكن المغلقة، مما زاد الأمور تعقيدًا.

وفي لحظة مشوقة، تجد "ديدي" نفسها تدخل إلى غرفة سرية تحتوي على كتاب قديم يعود لجدتها، لكن المفاجأة كانت في دخول شخص غامض إلى الغرفة، ما ينذر بتطورات مثيرة في الحلقات القادمة.

موعد عرض الحلقة الخامسة

من المقرر عرض الحلقة الخامسة من مسلسل "مطعم الحبايب" مساء اليوم عبر منصة "شاهد"، وذلك في تمام الساعة الحادية عشر مساءً.

فتعرض حلقات المسلسل بشكل دوري ثلاثة مرات في أيام الخميس، الجمعة، والسبت.

نجوم المسلسل وأحداثه الكوميدية

مسلسل "مطعم الحبايب" يضم نخبة من النجوم، من بينهم أحمد مالك، هدى المفتي، بيومي فؤاد، إنتصار، إسلام إبراهيم، وحمزة العيلي، بالإضافة إلى ظهور مميز لعدد من ضيوف الشرف، مثل عبير صبري، المسلسل من تأليف مريم نعوم وإخراج عصام عبدالحميد، ويُعرض على مدار 12 حلقة في إطار كوميدي مشوق.

تدور قصة المسلسل حول الشيف "أبو المجد" (بيومي فؤاد) الذي يقرر ترك عمله في قناة فضائية مرموقة لفتح مطعم خاص به، على مدار الحلقات، نتابع رحلة "أبو المجد" ومواجهته للتحديات في إدارة المطعم، بالإضافة إلى تعاونه مع "صبحي" (أحمد مالك) الذي كان يعمل على عربة كبدة ويحلم بفتح مطعمه الخاص، لكن الظروف تجبره على العودة للعمل مع "أبو المجد" بعد فشله في تحقيق حلمه.